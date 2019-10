Sport



Samurai Karate, ripartono i corsi sportivi comunali

domenica, 6 ottobre 2019, 10:47

Con l’inizio dell’ autunno ripartono i corsi sportivi comunali: la a.s.d. Samurai Karate di Piazza S. Francesco propone i suoi corsi di Karate destinati a bambini, ragazzi e adulti.

I corsi, della durata di otto mesi, si svolgeranno in orari pomeridiani in diverse sedi; i bambini e i ragazzi presso il Palasport di Lucca e la scuola media di S. Maria a Colle; gli adulti presso la palestra di Piazza S. Francesco. Il Karate, consigliato per tutte le fasce di età, è un’arte marziale intesa a formare il carattere attraverso la pratica, un valido strumento per intraprendere una via di autoperfezionamento.

Il Karate fornisce inoltre una forma di difesa personale senza uso di armi e sviluppa una padronanza di tutte le dinamiche corporee. Il costo dell’intero corso è di 250 euro, cui sono da sommare il contributo di iscrizione e di assicurazione.

Presso la storica palestra Samurai si terranno inoltre corsi comunali di judo, aikido, kung-fu, kick-boxing, M.M.A, wingtzung, jett kune do.

Per informazioni telefonare alla segreteria della palestra tutti i giorni dalle 17 alle 20 oppure al numero 0583/494342. Contatti online: www.samuraikarate.it.; info@samuraikarate.it