Scherma, Cadetti: Lidia Radoi vince a Piombino

domenica, 13 ottobre 2019, 09:37

La Geonova torna sconfitta dalla lunga trasferta in terra siciliana. Il Capo D'Orlando ha saputo mantenere il timone in mano per tutta la partita, cercando continuamento lo strappo decisivo

sabato, 12 ottobre 2019, 16:18

La corsa più bella del mondo, la 1000 Miglia, torna a Lucca. Lo annuncia il presidente dell'Automobile Club di Lucca, Luca Gelli, che proprio ieri ha ottenuto l'ufficialità da parte della 1000 Miglia srl che a Brescia, in conferenza stampa, ha presentato il percorso 2020 della Freccia rossa, la storica...

sabato, 12 ottobre 2019, 15:43

Domani mattina sulle strade di Borgo a Mozzano e della Media Valle sfileranno le vetture che hanno fatto la storia dell'auto, quei bolidi che hanno rappresentato i sogni di passate generazioni che renderanno magica l'atmosfera per tutti i partecipanti, ma anche per coloro che saranno presenti al loro passaggio

sabato, 12 ottobre 2019, 14:44

I cavalieri lucchesi sono giunti al termine di questa kermesse che li ha visti gareggiare nelle sette Tappe di campionato disputate in varie strutture equestri toscane, sommando di volta in volta i punteggi acquisiti in ogni gara

sabato, 12 ottobre 2019, 10:19

Grazie al concorso "Abbiamo a cuore lo sport", promosso dall'azienda Mukki latte, la Polisportiva Libertas, supportata dal tavolo di partecipazione Asola e bottone - San Vito e con la collaborazione dell'amministrazione comunale, darà vita ad un torneo di Street Basket

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:21

Seconda trasferta per i ragazzi della Geonova e se la partita con i siciliani di Capo D'Orlando presenta diverse incognite e non poche difficoltà, anche la stessa trasferta nella terra della Trinacria non è da meno