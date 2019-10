Sport



Seconda vittoria in Ligue A per Luna Carocci, determinante il bagher in difesa

mercoledì, 9 ottobre 2019, 18:44

di Valter Nieri

Continua spedita la marcia di Luna Carocci in Ligue A, che dopo due giornate è in testa alla classifica del campionato francese a bottino pieno. Ieri sera al Palavittorie difendendo tanti palloni difficili, ha spinto al successo l'RC Cannes per 3-0 contro Mougins (25-18, 25-17, 25-18).

La squadra del Presidente Frédéric Pastorello delle Alpi Marittime nulla ha potuto contro lo strapotere delle campionesse di Francia autrici di una buona partenza nonostante il perdurare dell'indisponibilità della colombiana Conco non ancora a Cannes per problemi con il visto e della cubana Castllo Vital ancora non a referto.

La squadra di Riccardo Marchesi ha però potuto impiegare dal primo minuto la forte schiacciatrice serba Ljiljana Rankovic che sembra abbia smaltito l'infortunio alla caviglia impiegata in coppia con la trentunenne ucraina Nadezda Kodola.

Palleggiatrice Signorile con opposto Diouck,al centro la venticinquenne bulgara Mira Todorova e la diciottenne argentina Victoria Mayer,libero e capitano di giornata la globetrotter Luna Carocci.E' stato concesso un turno di riposo alla francese Myriam Kloster.

Le ospiti si sono presentate di fronte alle campionesse di Francia senza nessun timore reverenziale,disputando una partita generosa e aggressiva non riuscendo però con continuità a sfondare la linea di difesa avversaria grazie alla splendida condizione del "gatto"di Antraccoli che, dopo il rotondo successo e l'ora dedicata agli sponsor nell'area Vip, ha dichiarato alla Gazzetta di Lucca: "Nonostante quanto dica il risultato,Mougins è stato un osso duro.Siamo state molto impegnate a difendere la loro esuberanza e voglia di mettersi in mostra.Penso che la differenza l'abbia fatta la nostra esperienza. Sono felice che la squadra abbia recuperato la mia amica Rankovic,una delle più forti bande europee ed MVP dell'incontro. Un buon auspicio in vista dello scontro al vertice di sabato a Mulhouse".

Dopo due giornate sono rimaste soltanto quattro le squadre a punteggio pieno: RC Cannes, Mulhouse (che però ha vinto in rimonta e con fatica nella regione Hauts nel Nord della Francia contro Marq Baroeul), Vandoeuvre e Beziers.

Il Nantes, finalista di scudetto e di Coppa di Francia ha fatto un mezzo passo falso vincendo soltanto al tie-break in trasferta contro il Venelles. Sabato scontro al vertice con il match clou della terza giornata al Palais des Sports nella capitale dell'Alsazia del Sud contro Mulhouse, la squadra che terminò al primo posto nella regular season del campionato scorso ma che fu eliminata agli ottavi di finale dei play-off.

Già iniziate le prevendite e si preannuncia il tutto esaurito con gli sportivi di casa che non vogliono rinunciare a godersi una partita sulla carta di grande livello tecnico. In attesa del ripristino dei campionati di B1, C, D e categorie inferiori in Lucchesia previsto il 19 ottobre, c'è una lucchese che si è già inoltrata come leader nel campionato transalpino con il fiero proposito di conquistare il secondo scudetto francese e suo terzo consecutivo personale: è la globetrotter del volley.