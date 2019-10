Serie B femminile, Le Mura Spring vincono una difficile partita

Altri articoli in Sport

domenica, 20 ottobre 2019, 08:43

Nell’anticipo serale della terza giornata di andata arriva la seconda vittoria consecutiva del Basket Le Mura, corsaro 73-97 in quel di Costa Masnaga. Il punteggio indurrebbe a parlare di una gara sempre in controllo delle biancorosse ma, in realtà, la Limonta ha venduta cara la propria pelle trainata da una...

sabato, 19 ottobre 2019, 17:45

Con domenica 20 ottobre si conclude una delle settimane più impegnative che la Geonova si è trovata ad affrontare in questo inizio di campionato

sabato, 19 ottobre 2019, 15:16

Alle 18 fari puntati sul Pala GDS di Cascina per l'esordio tanto atteso della Kriva Pantera Lucchese, la squadra che ha grandi aspettative di alta classifica. Il D.S.Roberto Arfavelli non nasconde le velleità

sabato, 19 ottobre 2019, 08:36

Grande attesa a Capannori per il big match Bionatura-Angelini Cesena. In serie C esordio in trasferta a Cascina per la Kriva Pantera Lucchese

venerdì, 18 ottobre 2019, 17:54

E’ anche merito suo se la Nazionale italiana juniores ha vinto il bronzo nella inedita competizione European Youth League Championship che, svoltasi a Budapest dal 2 al 6 ottobre, ha visto in gara giovani atleti di tutta Europa per la specialità sportiva del tiro a segno con carabina

venerdì, 18 ottobre 2019, 14:11

Per i pugili della “Pugilistica Lucchese” nuovi ed importanti impegni sui ring a carattere nazionale ed internazionale