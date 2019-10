Sport



Stasera al PalaMartini la Kriva attesa ad un pronto riscatto contro il forte Cascina

sabato, 26 ottobre 2019, 09:08

di Valter Nieri

Tocca alla Bionatura riposare stasera nel secondo turno del campionato di B1 girone C. Un girone,l'unico dei quattro,dove,essendo il numero dispari ogni settimana, una delle tredici squadre si concede un turno di riposo. Un vero peccato perchè le bianconere hanno dimostrato nel rotondo successo della scorsa settimana di essere in splendida forma ed avrebbero avuto l'opportunità di sfruttarla anche in questa occasione. Quindi a Roni e compagne una settimana in più per preparare il derby contro la Timenet Empoli di sabato prossimo al Palapiaggia. Chi invece è attesa dal suo pubblico a riscattare la falsa partenza nel girone B della serie C è la Kriva Pantera Lucchese, non particolarmente brillante al Pala GDS contro Casciavola.



Stasera le ragazze di coach Bigicchi sono attese di fronte al loro pubblico del Palamartini per riscattare la sconfitta inaspettata,anche se il loro compito non è dei più facili.L 'avversario è il Cascina di coach Cristiano Testi,una squadra giovane ed annunciata fra le possibili candidate a salire di categoria. E' partita con il piede giusto tramortendo il Giglio di Castelfiorentino per 3-0 ed è una squadra forte e tosta, ma soprattutto la sua strategia di gioco è molto reattiva. La Kriva, per imporsi, avrà bisogno del sostegno del pubblico,ma deve innanzitutto disputare una gara aggressiva e di grande intensità difensiva. Giocare con grinta ed essere concentrata,sacrificandosi in tutte le sue unità.



Queste le probabili formazioni. Kriva: Bartoli in regia opposta Barberini o Torriani, con Dovichi e Torriani o Farsetti di banda, al centro Piegaia e Bramante o Frulletti,liberi alternati Davini e Bini. Ancora incertezza sul ruolo di opposto,un nodo da sciogliere fin dall'estate quando ad una giocatrice di ruolo Bigicchi ha preferito trasformare una delle sue forti bande a disposizione. Il Cascina dovrebbe riconfermare lo schieramento convincente di sabato scorso con Casali in regia opposta a Pecone,Papeschi e Crescini di banda, Ricci e Cipollini al centro e Marsili libero.



IN LIGUE A SI MOLTIPLICANO GLI IMPEGNI PER LUNA CAROCCI ATTESA STASERA AL SAINT JOSEPH 2 DI NANTES



Grande sfida stasera per Luna Carocci in Ligue A. L'RC Cannes è impegnato dalle ore 20 al Saint Joseph 2 di Nantes contro la squadra locale.Una sfida fra le due finaliste del campionato francese nella scorsa stagione. In una atmosfera che si preannuncia caldissima,il Saint Joseph 2 sarà completamente esaurito e scosso da una sfida fra due squadre di grande blasone. La legende vorrà confermare la sua superiorità dimostrata nello scorso campionato. Nemmeno il tempo di smaltire i 1098 chilometri di volo e la globetrotter dovrà recarsi verso Quimper per un altro impegno ravvicinato ancora in trasferta al Pala Halle des Sports per la sfida secca di Coppa di Francia contro il Quimper che si è qualificato eliminando Clamart. Nella capitale della Cornovaglia francese,sarà alta la sua concentrazione perchè il libero di Antraccoli ha più volte dichiarato di tenere a vincere questo trofeo. Oggi ci sono stati anche i sorteggi di Champions League. Il Cannes è stato inserito nel girone di due squadre russe (Dinamo Mosca e Ekaterinburg) e una bulgara (Maritza Ploudiv). Nei cinque gironi con partite di andata e ritorno passano le prime più le tre migliori classificate.



IN A1 ESORDIO A TUTTO GAS PER MAILA VENTURI



Stasera alle 20,30 al Mandela Forum di Firenze torna sul parquet la lucchese Maila Venturi che si è meritata il posto da titolare nel Bisonte di Firenze grazie alle sue capacità tecniche,esaltandosi in ricezione,difesa e alzate. L'avversario è la Bartoccini Fortinfissi di Perugia. Il Bisonte è partito sparato in questo avvio di campionato superando all'esordio Unet E-Work Busto Arsizio al tie break ed imponendosi nel secondo turno in trasferta al Palavignola di Caserta 3-1 contro il Golden Tulip Volalto. Maila è stata in entrambe le circostanze reattiva fornendo un gran numero di palloni all'alzatrice.



LE ALTRE LUCCHESI



In serie D nel girone A la Toscanagarden è impegnata stasera alle 21 al Palasport Mecatti contro F & f Riotorto. Entrambe le squadre vengono da una vittoria.Le capannoresi hanno sconfitto per 3-0 l'Ecoresort Paradù di Donoratico,mentre le livernesi si sono imposte ad Empoli al tie break contro Elsasport. Il trio lucchese formato da Fabiana Chericoni, Alice Coselli e Ilaria Miccoli, dopo aver superato con l'Ambra Cavallini l'Errepi Grosseto per 3-1 al pala Zoli di Pontedera,gioca stasera alle 21 in trasferta contro il Dream Volley nella seconda giornata del campionato di C girone B,nello stesso raggruppamento della Pantera Lucchese. Infine in C girone A la camiglianese Debora Vanuzzo cerca di riscattare con il Montebianco di Pieve a Nievole la sconfitta subita a Prato contro Volley Project,ricevendo nell'esordio casalingo al Palafanciullacci la Lupi Estintori di S.Miniato. L'incontro è fissato per domani alle ore 18.