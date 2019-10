Stefano Gori e Francesco Niccoli ai campionati italiani di società

Altri articoli in Sport

giovedì, 10 ottobre 2019, 11:01

Domenica 6 ottobre presso il circolo Arena Astra a Livorno davanti ai cantieri Orlando si è disputato il 7° criterium regionale giovanile della Toscana, vi hanno preso parte sei società di pugilato: Spes Fortitude Livorno che ne ha curato l’ottima organizzazione, Mugello Boxing Team Livorno, Mugello Boxe, Pugilistica Massese, Kta...

giovedì, 10 ottobre 2019, 09:00

Una grande prestazione corale, sono state ben sei le cestiste in maglia biancorossa ad aver raggiunto la doppia cifra, consente alla Basket Le Mura di passare per 74-82 sul parquet del PalaBrera di Broni

mercoledì, 9 ottobre 2019, 18:44

Continua spedita la marcia di Luna Carocci in Ligue A, che dopo due giornate è in testa alla classifica del campionato francese a bottino pieno. Ieri sera al Palavittorie difendendo tanti palloni difficili, ha spinto al successo l'RC Cannes per 3-0 contro Mougins (25-18, 25-17, 25-18)

mercoledì, 9 ottobre 2019, 11:14

Amore & Vita Prodir, in Francia e Belgio per chiudere in bellezza il calendario europeo. Le classiche Paris - Bourges e Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic sono gli obbiettivi di Appollonio e Tizza

martedì, 8 ottobre 2019, 17:21

Archiviato il debutto in campionato contro la Passalacqua Ragusa, per il Basket Le Mura è già tempo di vigilia del secondo turno che prevede l’impegno, palla a due programmata per le 20:30, sul parquet della Pallacanestro Broni

martedì, 8 ottobre 2019, 17:11

Dopo i successi contro Unione Rugby Montelupo Empoli e Cus Pisa, la formazione di mister Matteo Giovannico ha infatti battuto tra le mura amiche anche lo Spezia Rugby per 43-5