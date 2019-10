Sport



Tau Calcio Altopascio, gli Allievi vincono il Settembre Lucchese U17

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:02

Gli Allievi del Tau Calcio, in grande spolvero, vincono il torneo Settembre Lucchese dedicato agli under 17, battendo l'Atletico Lucca per 2 a 1. Una doppia soddisfazione per la squadra di mister Bozzi che ha primeggiato in un torneo di grande prestigio, portando in campo gli Allievi 2004 in una competizione dedicata agli Allievi 2003.

TAU CALCIO – ATLETICO LUCCA: 2 – 1

Formazione Tau Calcio: Banti, Becchi, Bartolini, Calu, Carmignani, Ceccarelli, Ceraolo, Fiorentini, Giannotti, Lebbiati, Lleshi, Lotti, Manfredi, Marioni, Mauriello, Oliva, Paolinelli, Rocco, Sabatini, Warid.

Formazione Atletico Lucca: Andreini, Baroncini, Bernardeschi, Bertellotti, Bortone, Fruzzetti, Graziotti, Lombardi, Lunardi L., Lunardi S., Martinelli, Montemagni, Nucci, Posarelli, Rosati, Russo, Salvetti, Santelli, Simi, Valdrighi.

Buona prestazione degli amaranto che si portano in vantaggio al 35' del primo tempo con la rete di Rocco. Dopo 5' minuti arriva il raddoppio a firma di Manfredi, su calcio di rigore. Al 22' del secondo tempo Montemagni dell'Atletico Lucca accorcia le distanze con la rete del 2 a 1. Il Tau, comunque, difende il vantaggio e porta a casa il posto più alto sul podio del Settembre Lucchese.