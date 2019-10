Sport



Tennis tavolo Forte Dlf Lucca: vittoria per 5 a 2 sul Valdera

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:28

Altra vittoria dei tre lucchesi De Santis e Donnarumma padre e figlio a Cascina. Questa volta la squadra sconfitta fuori casa è l'ASD Valdera. L'incontro si è svolto domenica 27 ottobre con inizio alle ore 10. La prima partita dell'incontro l'ha disputata il ventunenne Giuseppe Donnarumma che ha battuto 3 set a 0 il promettente giovane Fogli Leonardo nato nel 2004.

Poi è stata la volta del padre Maurizio Ciro che ha chiuso il secondo match 3 a 1 battendo Raffaele Semeraro dopo aver perso il primo set. Sul 2 a 0 per Forte Lucca, è sceso in campo De Santis che ha avuto la meglio sull'avversario Valfredo Pellegrini rimontando due set di svantaggio e vincendo di un soffio: alla bella e ai vantaggi!

Poi la gara è continuata con l'incontro del giovane Donnarumma vs. Semeraro che è finito 3 a 1 per il lucchese. A quel punto sarebbe bastata solo un'altra partita vinta per far chiudere ai lucchesi del Forte la gara sul 5 a 0 ma un improbabile De Santis, visibilmente sottotono, ha dovuto subire la non prevista supremazia del giovane Fogli che ha chiuso 3 a 0 sull'avversario veterano.

Poi altra sconfitta dell'altro veterano capitan Donnarumma che perde prevedibilmente con il 39venne Efraim Borsellini ed il vantaggio del Forte DLF Lucca si riduce da 4 a 0 a 4 a 2. De Santis, allora, ripresosi dal black-out della precedente partita, deve provvedere a vincere su Semeraro con un secco 3 a 0 affinché la partita possa finire con la vittoria per 5 a 2 della squadra lucchese che milita nelle file del tennis tavolo Forte dei Marmi e che si posiziona con 4 punti (due vittorie ed una sconfitta) al secondo posto della classifica di D2 girone B del campionato regionale FITET. Prossimo impegno in casa a Forte dei Marmi sabato 9 novembre alle ore 15,30 contro i giocatori di ping pong del San Miniato.