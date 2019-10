Sport



Terzo posto a Budapest per Michele Bernardi (TSN Lucca) e i suoi compagni di squadra

venerdì, 18 ottobre 2019, 17:54

E’ anche merito suo se la Nazionale italiana juniores ha vinto il bronzo nella inedita competizione European Youth League Championship che, svoltasi a Budapest dal 2 al 6 ottobre, ha visto in gara giovani atleti di tutta Europa per la specialità sportiva del tiro a segno con carabina. Michele Bernardi, del TSN Lucca, alunno della 4A dell’Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” dell’ITE “F. Carrara”, insieme ai suoi tre compagni di squadra, Sofia Ceccarello (Ravenna), Danilo Dennis Sollazzo (Milano) e Sofia Benedetti (Verona), ha portato, infatti, l’Italia sul podio guadagnando, contro la Russia, un combattuto e meritato terzo posto dopo l’Ungheria e la Serbia. Una testimonianza, quella di Michele Bernardi, della possibilità di coniugare un’intensa e gratificante attività sportiva con l’impegno scolastico e l’applicazione allo studio. A Michele, dunque, le congratulazioni da tutto il “Carrara” per i risultati conseguiti.