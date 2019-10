Sport



Torna a Lucca la Pro Evolution Academy

giovedì, 3 ottobre 2019, 12:56

Torna la Pro Evolution Academy, la scuola di perfezionamento della tecnica calcistica individuale. Per tutti i giovani calciatori che hanno bisogno di affinare le proprie abilità, l'appuntamento è con l'open day gratuito sabato 5 ottobre, alle 11, al Circolo El Niño, in via dei Gianni alla SS Annunziata (dietro la chiesa), a Lucca.

La Pro Evolution Academy è stata pensata e voluta da due ex calciatori professionisti, Corrado Ferracuti e Marco Napolioni che saranno a disposizione di tutti quelli che vorranno affinare la propria tecnica calcistica per due giorni a settimana: il mercoledì dalle 17.30 alle 18.45 e il sabato dalle 11 alle 12.15.

LA PRO EVOLUTION ACADEMY. Lezioni personalizzate e percorsi su misura: è questa la Pro Evolution Academy. L'obiettivo è offrire un'adeguata preparazione per migliorare il talento dei giocatori, in una struttura pensata per lavorare in piccoli gruppi e, quindi, per curare nei minimi dettagli il programma di studio e allenamento.

Aperta a tutti a partire dai 7 anni, la PEA non intende sostituirsi alle società, ma piuttosto affiancarle per implementare tecnica e capacità, lavorare sui punti deboli, recuperare terreno e preparazione in seguito a un infortunio, approcciarsi al calcio da amatori e appassionati.

I TECNICI. Corrado Ferracuti è stato un calciatore professionista con circa 430 presenze in serie C tra Como, Lucchese, Pro Sesto e Sangiovannese. Ha svolto il ruolo di direttore sportivo per il GhiviBorgo e di responsabile tecnico delle scuole calcio in Toscana, Umbria e Liguria dell'Udinese. Ha conseguito il patentino di allenatore Uefa B.

Marco Napolioni ha giocato circa 350 partite nei professionisti. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha militato in squadre di serie C1 e B tra cui Catania, Foggia, Lucchese, Pistoiese, Reggiana, Sambenedettese e Salernitana. Ha conseguito il patentino Uefa B.

Sabato 5 ottobre l'ingresso è libero e gratuito.

Per iscriversi alla scuola e chiedere informazioni: proevolutionacademylucca@gmail.com o telefonare ai numeri 338. 6200597 (Corrado), 347.0628940 (Marco).