Vince ancora il Tau: 2 a 1 contro l'Atletico Cenaia

domenica, 27 ottobre 2019, 19:57

1 - 2

ATLETICO CENAIA. Serafini, Stampa, Fabbrini (5' secondo tempo Marino), Lelli (33' secondo tempo Betti), Signorini, Milianti, Landucci (28' secondo tempo Tammaro), Balleri, Bruzzone, Bachini, Arrighi. A disp.: Barbaro, Sarais, Marcellusi, Cecchetti, Neri, Ciocia. All: Ciricosta.

TAU CALCIO. Citti, Battistoni, Lucchesi (4' secondo tempo Frugoli), Gialdini, Riccomini, Del Sorbo, Maccagnola (21' secondo tempo Antoni), Michelotti (15' secondo tempo Santeramo), Rossi (15' secondo tempo Magini L.), Chianese, Benedetti. A disp.: Donati, Magini G., Fanani, Matteoni, Murgia. All: Cristiani.

ARBITRO. Sig. Roberto Salvatore D'Angelo di Trapani. Assistenti: Filippo Pignatelli di Viareggio e Emiljan Preia di Pistoia.

MARCATORI. Rossi (7' primo tempo), Benedetti (23' primo tempo), Lelli (60' secondo tempo).

NOTE. Ammoniti: Fabbrini, Signorini, Stampa, Michelotti, Frugoli, Chianese, Citti. Espulso per doppia ammonizione: Balleri.

Vince ancora il Tau Calcio che a Cenaia mette a segno due reti decisive. La formazione amaranto di mister Cristiani fa vedere dai primi minuti di gioco di che pasta è fatta e al 7' firma la prima rete, grazie al cross di Chianese per Rossi che insacca. Il raddoppio arriva al 23' con Benedetti, ben servito ancora una volta da Chianese. È un Tau scatenato che spinge forte e al 33' si mette in mostra con un'altra bella azione di Del Sorbo che intercetta una palla molto pericolosa. Poco prima dello scadere del primo tempo si distingue anche Citti che para un tiro di testa di Bruzzone.

Nella ripresa il Tau è impegnato a mantenere il risultato, mentre il Cenaia si mostra più aggressivo e cerca di sfruttare ogni spazio libero per andare a segno. Gioca la palla la squadra di casa, che in alcune occasioni mette in difficoltà il Tau fino al gol di Lelli dal limite, che arriva al 60'.

La prossima domenica il Tau incontrerà in casa il Castelfiorentino.