Vince il Tau contro la Pontremolese

domenica, 20 ottobre 2019, 21:22

Il driver lucchese ha siglato il poker di successi con una nuova prova di forza. Sfortunato lo spezzino Arzà (Skoda Fabia R5), tradito dall'idroguida quando era secondo, mentre il resto del podio è andato a Tucci e Santini, entrambi su una Skoda Fabia R5

domenica, 20 ottobre 2019, 18:59

Una Bionatura da favola, alla presenza dello sponsor Pietro Riccomini, tramortisce di nuovo L'Elettromeccanica Angelini Cesena con un risultato di 3-0

domenica, 20 ottobre 2019, 12:47

Già una sorpresa in avvio di stagione nel girone B di serie C. Purtroppo per i colori lucchesi la sorpresa si chiama Casciavola che batte la Kriva Pantera Lucchese 3-2 al termine di una partita tirata e risolta ai vantaggi del tie-break

domenica, 20 ottobre 2019, 12:34

Buona prestazione delle Senior Spring che vincono una difficile partita contro un Costone Siena ben organizzato, molto fisico ed aggressivo

domenica, 20 ottobre 2019, 08:43

Nell’anticipo serale della terza giornata di andata arriva la seconda vittoria consecutiva del Basket Le Mura, corsaro 73-97 in quel di Costa Masnaga. Il punteggio indurrebbe a parlare di una gara sempre in controllo delle biancorosse ma, in realtà, la Limonta ha venduta cara la propria pelle trainata da una...

sabato, 19 ottobre 2019, 17:45

Con domenica 20 ottobre si conclude una delle settimane più impegnative che la Geonova si è trovata ad affrontare in questo inizio di campionato