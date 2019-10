Sport



Virtus, bella prestazione di Gabriele Verdiani nel salto in alto

lunedì, 7 ottobre 2019, 11:10

Una bella esperienza, una domenica di divertimento che però non ha mancato di regalare emozioni e bellissime prestazioni. E’ questo il bilancio della finale regionale dei Campionati di Società categoria Ragazzi e Ragazze andata in scena a Carrara. Impegnata sia con la squadra maschile che con quella femminile, la Virtus Lucca ha brillato con alcune stelle, anche se l’obiettivo dichiarato sin dalla partenza era solo quello di accumulare esperienza per i giovanissimi atleti biancocelesti. Alla fine ottimo sesto posto la squadra maschile, decimo per quella femminile a cui però va il merito di essere tornata a disputare una finale regionale dopo un anno di assenza.

Dopo la medaglia agli individuali regionali della scorsa settimana, ancora una conferma per Gabriele Verdiani che nel salto in alto ha chiuso al terzo posto assoluto con la misura di 1,48. Rimanendo ai Ragazzi, prestazioni molto positive anche per Gabriele Giannotti, nono nei 60 metri con il tempo di 8”3 e nono anche nel salto in lungo con la misura di 4,32. Cresce di gara in gara Filippo Giampaoli nel vortex, tredicesimo con un ottimo 42,77. Nel lancio del peso in evidenza Tommaso Virdis con 10,15.

Nella squadra Ragazze molto bene Irene Andreuccetti nella marcia 2.000 metri (specialità in cui, tornando agli uomini, si è messo in evidenza anche Carlo Franchini). Nella velocità, sugli scudi Giada Bartolozzi, nona assoluta con il tempo di 8”9, mentre nel mezzofondo si è difesa egregiamente Adriana Vannucci con un nono posto nei 1000 metri di grande valore.

“L’emozione ha giocato un ruolo fondamentale per molti giovani atleti alle prime esperienze – ha spiegato il tecnico Laura Banducci che insieme a Siilvia Della Ghella, Francesco Giorgio e Mattia Mugnai compone lo staff che segue Ragazzi e Ragazze -, ma il bilancio non può che essere positivo. Siamo davvero orgogliosi dei nostri giovani”.