Virtus: riflettori puntati su Ragazzi e Ragazze

venerdì, 4 ottobre 2019, 10:51

Bama che prova a rialzarsi dal ko subito al PalaBridge domenica scorsa ad opera di Prato. Una sconfitta che poteva anche essere messa in preventivo, ma non con il palese crollo sia fisico che nervoso degli ultimi 10 minuti (9-21 di parziale), segnando poi 58 miseri punti globali

giovedì, 3 ottobre 2019, 17:29

La Pugilistica Lucchese ha partecipato all’importante impegno del settore giovanile, in Calabria per la sesta edizione del “Trofeo Coni Kinder + sport”, facendo scendere sul ring quattro suoi ragazzi: Riccardo Colombini, Massimo Maida, Sasha Mencaroni e Alessandro Maida

giovedì, 3 ottobre 2019, 12:56

Torna la Pro Evolution Academy, la scuola di perfezionamento della tecnica calcistica individuale. Per tutti i giovani calciatori che hanno bisogno di affinare le proprie abilità, l'appuntamento è con l'open day gratuito sabato 5 ottobre, alle 11, al Circolo El Niño, in via dei Gianni alla SS Annunziata (dietro la...

mercoledì, 2 ottobre 2019, 12:30

L'Aullese non impensierisce la formazione di Bartolini che segna un gol per tempo

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:11

I ragazzi di Mister Giovannico si impongono nel derby contro una squadra di categoria superiore

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:02

Gli Allievi del Tau Calcio, in grande spolvero, vincono il torneo Settembre Lucchese dedicato agli under 17, battendo l'Atletico Lucca per 2 a 1. Una doppia soddisfazione per la squadra di mister Bozzi che ha primeggiato in un torneo di grande prestigio, portando in campo gli Allievi 2004 in una...