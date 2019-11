Andrea Brugioni convocato al Centro Tecnico Federale Maschile a Tirrenia

Altri articoli in Sport

venerdì, 1 novembre 2019, 20:08

Il 4-0 rifilato a domicilio a Siena consente alle biancorosse di consolidare il primato nel girone con 10 punti, aumentare a sei lunghezze il vantaggio sulla terza forza del girone 2, le campionesse d’Italia di Beinasco, e porre un piede e mezzo nelle semifinali scudetto

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:56

Anche le Giovanili targate Basketball Club Lucca sono ormai entrate a pieno regime nei rispettivi campionati

giovedì, 31 ottobre 2019, 11:20

Ancora una giornata di festa ovale al campo sportivo Bernardo Romei dell'Acquedotto. Dopo il concentramento Under 10 dello scorso fine settimana, domenica (27 ottobre) a scendere in campo sono stati i "cuccioli" della formazione Under 8 guidati da Martina Cecconi

mercoledì, 30 ottobre 2019, 14:05

Matteo Mencaroni e Riccardo Matteucci salgono sul terzo gradino del podio al termine degli incontri che si sono tenuti presso l’Hotel Mediterraneo nei giorni 25/27 ottobre a Montesilvano (Pescara) e dove erano presenti ben 127 giovanissimi pugili da tutta Italia della classe 2005 e 2006

mercoledì, 30 ottobre 2019, 13:01

Dodici squadre, quattordici giocatori in campo, un'unica giornata di gare: con la seconda edizione della Seven Cup torna il grande calcio giovanile ad Altopascio

mercoledì, 30 ottobre 2019, 11:31

Per lei è stato l’anno dei record, della consacrazione tra i giovani atleti italiani più promettenti del momento. Parliamo di Idea Pieroni, la diciassettenne saltatrice in alto della Virtus Lucca, che da questo giovedì oggi fino al 4 novembre sarà impegnata a Grosseto nel raduno della nazionale Under 20