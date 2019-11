Sport



Bama contro Don Bosco per risalire

venerdì, 15 novembre 2019, 11:02

Premettendo che parliamo di sport e che la vita é un'altra cosa, il match di domenica pomeriggio, al PalaBridge di Ponte Buggianese ore 18,00, è una sorta di "mòrs tùa vìta mèa". Il Bama sfrutta un calendario sulla carta, molto sulla carta, favorevole e disputa la quinta gara in casa (4 perse) su 8 (1 trasferta vinta), affrontando il Don Bosco Livorno.



I ragazzi di Aprea sono insieme alla Novelli Band, all'ultimo posto in classifica. Due miseri punti per entrambe le squadre che potevano essere messi in conto per i livornesi, formati dai (buonissimi) Under 18 di eccellenza più la guardia Mencherini (ex Empoli) ed il play Creati. Un pò meno per i rosablu che seppur indeboliti rispetto alla scorsa stagione sulla carta sembravano, tempo imperfetto d'obbligo, essere più competitivi di quanto mostrato finora. Ma un paio di gare gettate al vento, condite da errori clamorosi in campo e non, il rendimento per ora al di sotto delle aspettative di alcuni e, quella non manca mai, una buona dose di malasorte, hanno relegato il team di Novelli in questa situazione. Se il match contro Montale di domenica scorsa era considerato importante la vittoria contro il Don Bosco é semplicemente essenziale per il Bama. Il campionato é lungo, alcuni team , con ben altre ambizioni, si trovano ad un tiro si schioppo in classifica, ma occorre un atteggiamento totalmente diverso su entrambi i lati del campo da parte di Cappa e soci, oltre a uno staff tecnico ferocemente sul pezzo per 40'. Il cosiddetto "body language", visto a Valdisieve é stato molto, anzi troppo, eloquente già dopo pochi minuti.



Chi indossa il rosablu deve avere un'altra faccia. La vittoria ha bisogno di sapere che esiste gente coraggiosa che la insegue sempre e comunque. A questo incontro ne seguiranno due proibitivi (le corazzate Chiusi fuori ed Agliana in casa). Affrontarli da ultimi solitari in classifica non sarebbe il migliore dei biglietti da visita. Un minimo di riflessione diverrebbe obbligatoria. Forza rosablu!!!