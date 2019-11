Sport



Bama travolto in casa dal Don Bosco Livorno

domenica, 17 novembre 2019, 23:41

BAMA ALTOPASCIO 68

DON BOSCO LIVORNO 94

(18-29; 39-47; 51-70; 68-94)

Arbitri: Carlotti e Salvo

BAMA: Pellegrini 6, Pantosti 8, Orsini 12, LAzzeri 3, Cappa 7, Giovani, Bini Enabulele 6, MEucci 10, Razzoli 9, Simonelli, Trillò 7. All. Novelli

DON BOSCO: Mori S. 5, Mori A., Bellavista 4, Creati 2, Onojafe 24, Ense 16, Mencherini 17, Bechi 6, Mazzantini 2, Lazzerini 5, Paoli. All. Aprea

ALTOPASCIO - "Basta, non veniamo più a vedervi" Questa è la frase pronunciata da alcuni tifosi rosablù, condita anche da qualche fischio (mai sentito al PalaBridge). Frase che ha fatto molto più male della prestazione vergognosa del Bama. Con il termine vergognoso che è sin troppo edulcorato.

Un'armata Brancaleone senza capo né coda. Una difesa colabrodo che non terrebbe in 1 contro 1 nemmeno una squadra Under 16, tagliafuori inesistenti con Onojaife (altro high stagionale con 12 punti nel primo periodo contro il nulla più assoluto) che ha banchettato al cospetto di un'intensità in area sottozero.

Per non parlare poi dell'attacco che è sembrato la versione cestistica del film "Caos calmo". Meccanismi zero, velocità zero, circolazione di palla zero, alternative a Orsini zero. Il tutto condito da percentuali nettamente insufficienti. Complimenti al Don Bosco ed a coach Aprea, per il dominio, a parte i primi 5 minuti, assoluto. E complimenti anche agli arbitri, molto facilitati dal fatto che c'era una sola squadra in campo, non hanno sbagliato nulla.

Giusto riconoscerne i meriti. Il match: un incubo. Inizio sufficiente e difficoltà nel secondo periodo, con un crollo totale nella ripresa ed altopascesi letteralmente presi a pallonate dai labronici. Il Bama è all'ultimo posto in solitudine. C'era da soffrire e lo si sapeva, ma uno spettacolo talmente indegno nessuno se lo aspettava.

Una pagina tristissima della piccola grande storia rosablù. Si può andare in C Silver che oggettivamente è un campionato ad hoc per il Bama, visto che la C Gold attuale non può permettersela, ma così no. Il basket è un'altra cosa. Il basket è un'altra galassia.