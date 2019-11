Sport



Benedetta Quilici ritrova la voglia di giocare ripartendo dalla Libertas Ponte a Moriano

martedì, 19 novembre 2019, 15:46

di Valter Nieri

Dopo lo sconforto la gioia. Per Benedetta Quilici, ex centrale della Pantera in serie C, sembra finito il calvario che l'ha portata ad una lunga pausa, tormentata da una infiammazione al tendine rotuleo che le impediva di saltare e quindi di giocare.

Problemi fisici che l'hanno costretta in panchina alla Pantera fino alla stagione passata, tanto da indurla a pensare di ritirarsi. Finalmente questi problemi sembrano superati e ha ritrovato ripartendo dalla 1.a Divisione con la Libertas Ponte a Moriano, la gioia di giocare e di divertirsi alla corte di coach Alessandro Nelli.

E' partito per lei un nuovo anno di sudore e fatica, ma questo non la preoccupa perché da sempre desiderato e frenato nelle ultime due stagioni, finalmente alle spalle. "Ho ancora tanta voglia di giocare - dice - di lottare e di emozionarmi come quando ero bambina e calzai all'età di 7 anni le prime scarpette con la Nottolini, invitata a provare da mio zio Alberto Baroni, storico presidente bianconero. A 24 anni un atleta è nel pieno della sua forza fisica e di resistenza muscolare ed ora che sto nuovamente bene non voglio perdere altro tempo. Ringrazio il tecnico Nelli che ha creduto nel mio pieno recupero fisico concedendomi quella fiducia della quale avevo estremo bisogno".

Benedetta sta frequentando il corso di laurea in linguistica e traduzione all'Università di Pisa e ha sempre unito lo studio al volley. "Dovrei laurearmi nell'estate prossima - dice - ed ora studio ancor più volentieri dal momento che non sono più afflitta dai problemi fisici che penalizzavano il mio rendimento".

Con la Libertas di Ponte a Moriano,giocano assieme a lei atlete di grande livello, che con umiltà hanno accettato di proseguire l'attività ripartendo dal basso, ma in una società ben gestita dal suo storico presidente Giuseppe Palagi come il roster vittorioso di sabato sul parquet del Pala Sestini di Agliana nell'avvio di campionato formato dalle attaccanti Luisa Gori, Diletta Pellegrini (promossa in C lo scorso anno dopo aver vinto i play-off con la Lucchese) e la diciottenne Susanna Saettoni.

Al palleggio l'eterna Giulia Cosci, al centro Benedetta Quilici e Marta Buselli e libero Silvia Donati (trasformata in questo suo nuovo ruolo dopo anni di serie C). Un 3-0 beneaugurante soprattutto nel punteggio(15-25;20-25;13-25).

"Ho la sensazione - conclude Benedetta Quilici - che faremo un campionato di alta classifica e spero poter contribuire alla promozione della squadra in serie D, ma questa volta il mio contributo voglio darlo giocando e dando il meglio di me stessa".

La Libertas Ponte a Moriano è un ambiente su misura anche per quelle giovani che vogliono imparare a giocare, dove il talento e la creatività possono svilupparsi grazie a coach che mettono a disposizione la loro esperienza. Inoltre in estate hanno l'opportunità di fare le prime esperienze al Campus di Gramolazzo organizzato dal centro sportivo grazie all'impegno di Chiara Palagi e Valentina Pieri.



SABATO LA LIBERTAS PONTE A MORIANO RICEVE LA TOSCANAGARDEN NOTTOLINI



La prima squadra capitanata da Luisa Gori fa l'esordio stagionale in casa,dopo lo splendido successo di Agliana, sabato alle 19 contro la Toscanagarden Nottolini Under 16. Poi la Libertas sarà in trasferta in un altro derby contro la Kriva Pantera Lucchese. Un girone di 12 squadre che comprende anche Valdiserchio, Garfagnana, Barga ed altre squadre pistoiesi.