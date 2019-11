Sport



Bionatura domani a Imola per confermare il buon momento

sabato, 23 novembre 2019, 08:40

di Valter Nieri

Il magico sestetto che ha sconfitto la corazzata Pesaro, cerca conferme al Pala Ruscello di Imola contro una Csi Clai che ha colto nel turno precedente il primo successo stagionale e assoluto in B1 contro Wind Trevi a conferma - come dice Becheroni - del grande livellamento in alto in questo campionato. Ma la squadra bianconera cercherà di confermare il buon momento, puntando sul gioco e sul collettivo, come nelle ultime vittoriose partite, frutto della creatività delle singole al servizio del gruppo. Contro Pesaro la squadra è stata compatta ed attenta, coprendo bene il campo e limitando l'esplosività di Cella e compagne.



A Imola la tradizione le è favorevole. Per risalire all'ultimo incontro fra le due squadre dobbiamo andare indietro alla stagione 2017-18 nel campionato di B2 quando le bianconere il 7 gennaio 2018 si imposero per 3-0 bissando il successo al Palapiaggia il 21 aprile dello stesso anno con il punteggio di 3-1. Il bilancio complessivo pende a favore della Bionatura Nottolini che ha vinto sei incontri perdendone due. La Clai di Imola è una neo promossa ed in estate si è rinforzata con l'arrivo delle centrali Rizzo e Bacchilega,del secondo libero Elena Cavalli, della palleggiatrice Alexandra Tesanovic e in attacco con la venticinquenne Serena Vece, top score domenica contro Trevi con 24 punti e che sarà in campo domani in un attacco che dispone anche delle riconfermate Giulia Collet e Sofia Devetag. Al centro coach Turrini dovrebbe schierare la venticinquenne Benedetta Rizzo ed Elisa Ferracci,libero Sofia Dal Monte.



La classifica vede la Bionatura al sesto posto ma con il vantaggio di aver già scontato il turno di riposo anche se Imola in caso di vittoria da tre punti ha la possibilità di riprenderla in classifica. Un macht stuzzicante fra due squadre che possono giocare a viso aperto senza assillo della classifica, galvanizzate dai recenti successi.La formazione che Becheroni manderà in campo è la stessa che ha battuto Pesaro con Francesca Bresciani in regia e Renieri opposto.Salvestrini e Roni di banda. Mutti e Magnelli centrali e Battellino libero. Come ormai ci ha abituato il tecnico difficilmente farà dei cambi nel corso della partita anche se in caso di necessità c'è tanta qualità anche in panchina con Puccini,Giani,Migliorini e Ceragioli. Arbitra l'incontro Daniele Spitaletta, 2.o Arbitro Roberto Gianninò. Fischio di inizio alle ore 18.Nella sesta giornata turno di riposo per le Under 18 Cdpazzi Roma che comandano la classifica con 12 punti e quindi una ghiotta opportunità per la Timenet Empoli di scavalcarle se sapranno sfruttare al meglio il turno casalingo nel derby contro Blu Volley Quarrata.

IN SERIE D STASERA TRASFERTA PER LA TOSCANAGARDEN A MASSA



Dopo l'interminabile ed entusiasmante partita del turno precedente persa al tie break contro Cascina,la Toscanagarden è impegnata stasera alle 21 in trasferta contro Viviquercioli. Al Pala Bertagnini di Massa un successo rilancerebbe in classifica le ragazze di coach Capponi attualmente seconde a pari merito di Riotorto e ad un solo punto dalla prima posizione di Cascina. La seconda squadra di Capannori è la grande rivelazione del campionato,imbottita di giovani talenti che difendono con ordine e attaccano di fantasia. La città del volley non può essere che orgogliosa di offrire ai cittadini queste esperienze.