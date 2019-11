Buona la prima per la Polisportiva Capannori nel campionato di pallavolo femminile Uisp

Altri articoli in Sport

Per l’Asd Pugilistica Lucchese un esordio con successo di un boxeur ed un fine settimana con un impegno molto importante quale le finalissime dei Campionati Italiani per altri due ragazzi, Matteo Di Santoro al debutto vince a Carrara, Lorenzo Frugoli e Samuele Giuliano in cerca di gloria a Roma per...

Sara Madera, cestista del Gesam Gas e Luce Basket Le Mura, classe 2000, unica millenial presente, è stata convocata dal ct Andrea Capobianco per prendere parte alle sfide, valevoli per la qualificazione agli Europei 2021, di giovedì 14 novembre a Cagliari contro la Repubblica Ceca e domenica 17 in casa...

Una valanga di messaggi di cordoglio e di affetto stanno testimoniando l'amore e la stima verso Michele Fanini, scomparso improvvisamente lunedì mattina all'età di 74 anni

Tre vittorie e una sconfitta per le squadre del Basket Femminile Porcari nell’ultimo turno di campionato. Si impongono le più giovani, Under 13, Under 14 e Under 16. Sconfitta invece l’Under 18, mentre la Promozione - dopo il turno di riposo - scenderà in campo domenica 10 alle 16 a...

La Virtus Lucca conferma la permanenza del fortissimo atleta keniota e annuncia un nuovo arrivo nella squadra femminile: la ruandese Clementine Mukandanga