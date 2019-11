Sport



Cambio della guardia alla presidenza della Asd Lucca Marathon, Francesco Rosi succede a Moreno Pagnini

martedì, 26 novembre 2019, 13:00

di giuseppe bini

Si cambia, o meglio si rinnova, ma nel segno della continuità: il nuovo presidente Francesco Rosi infatti ha già rivestito il ruolo di vicepresidente ed è coinvolto da ben sei anni all'interno dell'associazione.

Alla Ego Wellness Resort, alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Lucca Stefano Ragghianti si è tenuta la conferenza stampa in cui oltre all'annuncio del cambio di presidenza, sono state date anche le anticipazioni per quanto concerne la stagione 2020.

"Ringrazio soci e volontari che fino a questo momento hanno permesso lo svolgere. delle nostre attività" queste le prime parole del nuovo presidente Rosi. Poi la spiegazione delle iniziative in programma.

Organizzazione già al lavoro per il primo appuntamento del 2020, ovvero la prima domenica di maggio, quando si terrà la Lucca Half Marathon, classico percorso ad anello sulle mura. Confermato anche per l'anno prossimo l'appuntamento dedicato alle famiglie con la corsa/passeggiata denominata "La Lucchesina", dislocata tra le vie del centro ed associata ad un personaggio lucchese che si è particolarmente distinto per la sua attività. Per soddisfare la giustificata curiosità ci sarà però da aspettare.

A fare da corollario a questo inizio di attività non mancherà l'attenzione rivolta ai nostri amici a quattro zampe, con la "LucCanina", una corsa da affrontare a... sei zampe.

Cavallo di battaglia estivo sarà l'iniziativa "Un giro di mura a tutta".

Ancora novità sono preannunciate per la prima settimana di settembre, con una corsa ancora in fase di studio da parte della dirigenza della Asd Lucca Marathon.

Nel segno della continuità la conferma della medaglia raffigurante le porte di Lucca: quest'anno è la volta di Porta Elisa, l'effige è raffigurata in una medaglia destinata a tutti coloro che termineranno la Mezza di Lucca. Su questo tema la dirigenza si è portata avanti, con le medaglie già realizzate per i prossimi 4 anni, con l'intento di stimolare la collezione, possibile con l'iscrizione alle varie corse.

Moreno Pagnini è intervenuto per fare un sunto della sua esperienza alla guida dell'associazione, lasciata dopo tre mandati. "Esperienza gratificante condivisa con tanti amici - ha dichiarato Pagnini -. Credo però nel cambiamento delle persone e delle idee. La successione con Francesco Rosi mi sembra più che naturale, lo conosco da oltre 50 anni e rimarrò comunque all'interno del gruppo per offrire il mio contributo".

Chiusura di conferenza con le parole dell'assessore Ragghianti, che ha ribadito la vicinanza dell'amministrazione agli eventi paganizzato da Lucca Marathon e ha fatto un plauso a tutti i componenti dell'associazione, capaci di rinnovare l'impegno profuso negli anni, consentendo non solo di promuovere l'attività podistica, ma anche di promuovere Lucca e le sue bellezze cittadine.

Alla presentazione dell'anno sportivo sono intervenuti anche i rappresentanti del Villaggio del Fanciullo e dell'associazione Amici del Villaggio, dell'associazione Il Sorriso di Stefano e della Fondazione Il cuore si scioglie, ai quali sono stati consegnati i premi della solidarietà, che caratterizzano la chiusura annuale delle manifestazioni sportive della Asd Lucca Marathon. Ad ogni associazione è stato consegnato un assegno di 250 euro.

Foto Ciprian Gheorghita