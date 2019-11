Sport



Ciclismo amatoriale, il Team Stefan con 156 vittorie si conferma ai vertici regionali

venerdì, 29 novembre 2019, 19:17

di Valter Nieri

Il Team Stefan di Porcari si conferma, a livello amatoriale, anche nel 2019 la squadra più vittoriosa in Toscana con 156 vittorie. Una pattuglia sempre più numerosa e agguerrita che nel fine settimana se dedica alle corse amatoriali di un calendario sempre più ricco di appuntamenti che non risente della criticità che sta coinvolgendo sempre di più il ciclismo dilettantistico.

Il ciclismo, a tutti i livelli, è fatica, impegno, passione e necessità di tanto tempo libero. L'amatore riesce a programmare le sue giornate e a ritagliarsi qualche ora da dedicare alle due ruote, soprattutto ad età avanzata, quando si mette in sella alla bici come valvola di sfogo alla giornata lavorativa.

Il ciclismo praticato ad ogni età come attività ludico-motoria che non danneggia le articolazioni, giova al cuore e aiuta a perdere chili. A Porcari la squadra che sta nobilitando tutto il settore amatoriale è da diversi anni il Team Stefan, presieduto da Stefano Del Carlo, che ha raggiunto l'importante traguardo e fa in questo periodo il riepilogo della stagione.

"Siamo soddisfatti - dice il presidente - abbiamo rispettato i nostri programmi anche se, con un po' più di fortuna, avremmo potuto vincere qualche maglia in più, soprattutto con Diego Giuntoli. Senza il suo infortunio, dopo che cadendo si fratturò il bacino, le vittorie sarebbero state più numerose, purtroppo è mancato nel periodo primaverile quando in palio c'erano diversi titoli."

Stefano Del Carlo continua ad allenarsi con la sua squadra perché ama troppo la bicicletta per attaccarla al chiodo. Corre e compete anche lui nella sua categoria, continuando a piazzarsi nelle prime posizioni. Una passione per lui che parte da lontano, da quando era una piccola promessa nelle squadre giovanili arrivando fino a quelle di dilettante. Fra le vittorie più belle quest'anno della sua squadra la vittoria assoluta di Lorenzo Sbrana nella seconda prova della 10.a Coppa Lunigiana, quando a Pontremoli ha superato in volata un ristretto gruppo di sei atleti nella categoria Elite Sport, vincendo la prima batteria.

I programmi della società sono sempre stati improntati sulla conquista delle maglie e in questo ci ha pensato il quartetto formato da Adriano Casagrande, Franco Bensi, Francesco Garuzzo e Pierangelo Toschi che ha conquistato la maglia di campione italiano di cronometro a quattro nella categoria M4 ad aprile a Marina di Pisa, piazzandosi al quinto posto assoluto. E' riuscito a rivincere la maglia di campione toscano Uisp M4 Roberto Benedetti.

I plurivittoriosi anche quest'anno con oltre 30 vittorie rimangono Diego Giuntoli e Franco Bensi, ma meritano una citazione particolare anche Giovanni Bellandi, Emilio Scatena, Roberto Benedetti e Lorenzo Sbrana vincitori di oltre 10 corse a testa nelle rispettive categorie.

Spicca, anche se non vinse, la prestazione di Diego Giuntoli che il 25 agosto nella Coppa del Mondo Uci alla Radweltpokal colse un prestigioso quinto posto nella gara in linea categoria 18-34 a Sankt Johann nel Tirolo austriaco, terzo fra gli italiani dopo Daniele Nardello e Hanna Samir, nella gara vinta dal tedesco Daniel Sichlmann.

Per la prossima stagione?

"Cercheremo - conclude Del Carlo - di essere più competitivi nelle Medio Fondo e Gran Fondo con i nostri specialisti, magari migliorando anche la qualità degli allenamenti, ma, soprattutto, vogliamo confermarci la squadra più vittoriosa in Toscana e questo non sarebbe poco. Ringrazio dell'indispensabile sostegno i numerosi sponsor fra i quali Ecospurghi Lucca, KLF, Centralkimica, Artglass, Centro Arredamenti e Il Fiorino di Marina di Massa".