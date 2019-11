Ciclismo, domani i funerali di Michele Fanini

Altri articoli in Sport

mercoledì, 6 novembre 2019, 14:26

Sara Madera, cestista del Gesam Gas e Luce Basket Le Mura, classe 2000, unica millenial presente, è stata convocata dal ct Andrea Capobianco per prendere parte alle sfide, valevoli per la qualificazione agli Europei 2021, di giovedì 14 novembre a Cagliari contro la Repubblica Ceca e domenica 17 in casa...

martedì, 5 novembre 2019, 10:18

Tre vittorie e una sconfitta per le squadre del Basket Femminile Porcari nell’ultimo turno di campionato. Si impongono le più giovani, Under 13, Under 14 e Under 16. Sconfitta invece l’Under 18, mentre la Promozione - dopo il turno di riposo - scenderà in campo domenica 10 alle 16 a...

martedì, 5 novembre 2019, 10:04

La Virtus Lucca conferma la permanenza del fortissimo atleta keniota e annuncia un nuovo arrivo nella squadra femminile: la ruandese Clementine Mukandanga

lunedì, 4 novembre 2019, 18:40

Venerdì 8 novembre alle 16.30, presso la Cappella Guinigi a Lucca, si terrà il dibattito “Donne & Sport tra successi e discriminazioni, realizzato grazie al contributo del CESVOT e con la collaborazione e patrocinio del Comune di Lucca, oltre al patrocinio di Assist - Associazione Nazionale Atlete

lunedì, 4 novembre 2019, 12:56

Questa mattina alle 7.30 presso l'ospedale S. Luca di Lucca è morto Michele Fanini, 74 anni, fratello di Ivano, Brunello e Pietro e papà di Manuel, presidente del team ciclistico femminile Conceria Zabri - Fanini – Guerciotti

lunedì, 4 novembre 2019, 08:43

Troppo brutta per essere vera. La Bionatura Nottolini sabato sera al Palapiaggia è stata dominata nel gioco e nel punteggio dalla manifesta superiorità della Timenet Empoli