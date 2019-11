Sport



Ct Lucca, ci siamo. Domenica semifinale d’andata contro il Tc Genova 1893

giovedì, 21 novembre 2019, 15:17

di Michele Masotti

Il countdown verso la seconda semifinale scudetto consecutiva per il Circolo tennis Lucca Vicopelago sta per giungere a compimento. Domenica 24 novembre a partire dalle ore 10, sui campi di casa, Jessica Pieri e compagne disputeranno gara 1 del confronto con il Tc Genova 1893, team già affrontato nel girone preliminare della Serie A1 edizione 2018 e vice campione d’Italia in carica. Dopo l’influente sconfitta rimediata a Beinasco nell’ultima giornata del gruppo 2, le biancorosse sono pronte a fare un ulteriore passo verso la finale del Palatagliate (in programma venerdì 6 e sabato 7 dicembre), consapevoli di trovarsi di fronte un circolo dall’elevato tasso tecnico.

Le liguri, infatti, hanno vinto il loro girone finendo davanti a, in ordine di classifica, a Prato, Lumezzane e Faenza. Su un parco giocatrici rimasto pressoché il medesimo della passata annata, le due novità sono rappresentate dall’ex di turno Giulia Remondina e dall’olandese Bibiane Schoofs. La numero 158 del ranking non sarò schierabile, però, in questi play-off e dunque come tennista straniera verrà impiegata Liudmila Samsonova, giocatrice molto potente ed impiegabile anche come quota vivaio.

Tc Genova che potrà contare sull’esperienza di Alberta Brianti e su Lucia Bronzetti; con grandi probabilità saranno loro due a completare il quadro delle singolariste di marca ligure. Venendo al Ct Lucca Vicopelago, i due capitani Ivano Pieri e Cristiano Cerri hanno già in mente quale sarà la formazione che scenderà in campo domenica. Le convocate rispondono ai nomi di Laura Bertagni, Alice Matteucci, Jessica Pieri, Tatiana Pieri e Valentina Ivakhnenko. La tennista russa darà vita, quindi, ad un derby di fronte alla connazionale Samsonova. Toccherà alle sorelle Pieri, poi, fronteggiare lo spauracchio genovese negli altri due match di singolare.

Condizioni metereologiche permettendo, per domenica mattina è atteso il pubblico delle grandi occasioni che proverà a sospingere il circolo lucchese verso quel sogno chiamato scudetto.