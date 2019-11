Ct Lucca, domani primo set point per la semifinale contro Parioli

Altri articoli in Sport

sabato, 2 novembre 2019, 15:06

Seconda trasferta siciliana per la truppa di Catalani, questa volta si gioca al Pala Torre a Torrenuova, giusto una ventina di chilometri dalla precedente trasferta a Costa D'Orlando

sabato, 2 novembre 2019, 14:09

Sono di nuovo gli Esordienti della Fiorentina a vincere la seconda edizione del Torneo Seven Cup, imponendosi in una bella finale sui pari età del Bologna Calcio

sabato, 2 novembre 2019, 10:32

La quinta giornata del girone di andata propone alla Gesam Gas e Luce Lucca l’ostica trasferta del PalaZauli contro l’O.ME.P.S Givova Battapaglia allenata da Sandro Orlando, tecnico di lungo corso e ct della nazionale Under 20 che nello scorso agosto si è laureata campione d’Europa in Repubblica Ceca

sabato, 2 novembre 2019, 10:30

C'è molta concentrazione in casa Tau per quella che si presenta come una sfida delicata e per niente scontata. Domani (domenica 3), infatti, i ragazzi di mister Cristiani incontreranno in casa il Castelfiorentino, forte del suo secondo posto in classifica

sabato, 2 novembre 2019, 10:23

Una serata di volley dalla forti emozioni. Spicca in B1 il derby del Palapiaggia fra Bionatura e Timenet Empoli, due squadre in continua crescita che vogliono prolungare il loro buon avvio di campionato nel girone C di B1

venerdì, 1 novembre 2019, 20:08

Il 4-0 rifilato a domicilio a Siena consente alle biancorosse di consolidare il primato nel girone con 10 punti, aumentare a sei lunghezze il vantaggio sulla terza forza del girone 2, le campionesse d’Italia di Beinasco, e porre un piede e mezzo nelle semifinali scudetto