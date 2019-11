CT Lucca, il pareggio contro Parioli vale l’accesso alla semifinale

Altri articoli in Sport

domenica, 3 novembre 2019, 21:04

Trasferta, dolce trasferta per il Basket Le Mura Lucca che si impone 77-64 al PalaZauli di Battipaglia e compie un ulteriore passo in avanti nel processo di crescita

domenica, 3 novembre 2019, 20:38

Geonova che vince malgrado due assenze importanti come quella di Vico e Pagni, una Geonova che torna a casa con due punti importantissimi per la classifica e per il morale

domenica, 3 novembre 2019, 18:39

Qualificata già per Campobasso, la Ginnastica Ritmica Albachiara con il terzetto d'attacco formato da Giulia Catelli, Carolina Modena e Giulia Maria Grazia Giusti, non ha deluso nemmeno questa volta e si è portata a casa un risultato sorprendente

domenica, 3 novembre 2019, 13:05

Il ruggito della Kriva Pantera Lucchese si fa sempre più forte e anche Peccioli, alla fine, deve arrendersi sotto i colpi dell'attacco lucchese

sabato, 2 novembre 2019, 19:25

Un punto per conquistare la seconda semifinale scudetto consecutiva in altrettante partecipazioni alla Serie A1 e continuare a coltivare l’obiettivo di centrare la finale del Palatagliate in programma dal 6 al 7 dicembre

sabato, 2 novembre 2019, 15:06

Seconda trasferta siciliana per la truppa di Catalani, questa volta si gioca al Pala Torre a Torrenuova, giusto una ventina di chilometri dalla precedente trasferta a Costa D'Orlando