Ct Lucca sconfitto in casa da Genova: si complica il sogno finale scudetto

domenica, 24 novembre 2019, 17:43

di michele masotti

Va al Tc Genova 1893 il primo round della semifinale scudetto della Serie A1 di tennis: le liguri hanno espugnato i campi del Ct Lucca per 4-0, ponendo una serie ipoteca sulla finale tricolore. Come accaduto nella sfida della passata stagione, curiosamente, il confronto è andato in scena sui campi indoor a causa del maltempo che ha imperversato in tutto lo stivale da un paio di settimane a questa parte. Una superficie che ha avvantaggiato la maggiore fisicità della Samsonova. Servirà un’autentica impresa tra sette a giorni alle biancorosse per centrare una storica qualificazione all’ultimo atto nazionale di una competizione riservata ai circoli affiliata alla Fit.

La situazione per il team del presidente Donald Morrison si sono complicate dopo il primo singolare, vinto da Lucia Bronzetti con il punteggio 7-5 6-3. A far pendere la bilancia dalle parti della portacolori genovese è stato l’esito del primo parziale, decisosi su una manciata di punti. Il derby russo Ivankhenko-Samsonova ha lasciato ancora più rimpianti in casa biancorossa, con la tennista dei capitani Ivano Pieri e Cristiano Cerri che ha servito per il primo parziale sul 5-3. Persa questa opportunità, Ivankhenko è riuscita ad issarsi sino al tiebreak, dominato con il punteggio di 7-3 da Samsonova. Secondo set girato sul break conquistato in avvio dalla tennista del circolo ligure e portato fino al definitivo 6-4. Meno storia ha avuto il confronto generazionale tra la classe 1999 Tatiana Pieri e Alberta Brianti, nata nel 1982. Il duplice 6-3 finale racconta da una gara condotta con esperienza e acume tattico dall’ex numero 36 del ranking WTA.

Sul momentaneo 0-3, per il Ct Lucca Vicopelago vincere il doppio sarebbe stato importante per intraprendere la trasferta di settimana prossima con qualche speranza. Purtroppo nemmeno il tandem Jessica Pieri-Valentina Ivakhnenko è riuscito ad ottenere la vittoria. Il 6-4 7-5 premia a coppia Liudmila Samsonova-Alberta Brianti mandando, salvo un’impresa che sarebbe degna da libri di storia, il Ct Genova alla finalissima dei prossimi 6 e 7 dicembre del Palatagliate.



Foto di Ciprian Gheorghita