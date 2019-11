Ct Lucca Vicopelago sbanca Siena e prenota un posto in semifinale

Altri articoli in Sport

venerdì, 1 novembre 2019, 10:57

Dal vivaio del Basketball Club Lucca, ancora sorprese, il Centro Tecnico Federale Maschile ha scelto uno dei nostri ragazzi, convocandolo per partecipare agli allenamenti dello stesso Centro Federale che si svolgeranno a Tirrenia

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:56

Anche le Giovanili targate Basketball Club Lucca sono ormai entrate a pieno regime nei rispettivi campionati

giovedì, 31 ottobre 2019, 11:20

Ancora una giornata di festa ovale al campo sportivo Bernardo Romei dell'Acquedotto. Dopo il concentramento Under 10 dello scorso fine settimana, domenica (27 ottobre) a scendere in campo sono stati i "cuccioli" della formazione Under 8 guidati da Martina Cecconi

mercoledì, 30 ottobre 2019, 14:05

Matteo Mencaroni e Riccardo Matteucci salgono sul terzo gradino del podio al termine degli incontri che si sono tenuti presso l’Hotel Mediterraneo nei giorni 25/27 ottobre a Montesilvano (Pescara) e dove erano presenti ben 127 giovanissimi pugili da tutta Italia della classe 2005 e 2006

mercoledì, 30 ottobre 2019, 13:01

Dodici squadre, quattordici giocatori in campo, un'unica giornata di gare: con la seconda edizione della Seven Cup torna il grande calcio giovanile ad Altopascio

mercoledì, 30 ottobre 2019, 11:31

Per lei è stato l’anno dei record, della consacrazione tra i giovani atleti italiani più promettenti del momento. Parliamo di Idea Pieroni, la diciassettenne saltatrice in alto della Virtus Lucca, che da questo giovedì oggi fino al 4 novembre sarà impegnata a Grosseto nel raduno della nazionale Under 20