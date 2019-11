Sport



Diletta Pellegrini: "Dopo 24 anni non sono ancora stanca e voglio continuare a vincere con la Libertas"

martedì, 26 novembre 2019, 16:57

di Valter Nieri

Per Diletta Pellegrini il volley è una possibile fonte di miglioramento interiore. La fatica per lei non è mai sprecata, soffre ma sogna. Ama troppo questo sport per rinunciarvi dopo una carriera che dura da 24 anni. Iniziò a giocare con il Pescia quando aveva 8 anni e da allora non ha più smesso cambiando diverse maglie ma giocando sempre con lo stesso ardore, con quell'entusiasmo che fa parte dei suoi sogni da bambina e che non vuole mollare,nonostante l'avanzamento dell'età di 32 anni.



Ha avuto tutti gli insegnamenti, sia della vittoria che della sconfitta. Con quella umiltà e quella semplicità che l'hanno sempre contraddistinta,riesce a mantenere la calma e trova le motivazioni per rendersi sempre utile e questo sport ha veramente ancora tanto bisogno di lei, così come la sua attuale squadra Libertas di Ponte a Moriano,prima in classifica in 1.a Divisione dopo due giornate a pari merito con Progetto Volley Bottegone, Barga Coppo Team, Ingro Vivaio Mazzoni e Kriva Pantera Lucchese con p.6, dopo che la squadra del presidente Palagi si è imposta per 3-0 contro Toscanagarden Nottolini Under 16.



Per la banda pesciatina che convive a Lucca da questo campionato potrebbe uscire la seconda promozione consecutiva,dopo aver vinto i play off l'anno passato indossando i colori della Lucchese. Una scelta voluta la Libertas vero Diletta? "Si,cercavo un campionato più soft che mi impegnasse meno nella settimana,dovendo conciliare i tempi con il mio lavoro. Sono impiegata alla Caf nel settore fiscale fra le filiali di Monsummano, Pescia e Pistoia. In Prima Divisione ci si allena soltanto tre giorni la settimana e le partite si giocano di domenica pomeriggio. Abito a S.Anna ed in pochi minuti arrivo al Palazzetto dello Sport di Ponte a Moriano"Una scelta dovuta anche al coach? "Indubbiamente. Ad Alessandro Nelli è legato uno dei ricordi più belli della mia carriera quando con il Ponte a Moriano vincemmo il campionato con la promozione in serie C ." Diletta, una vita da banda ricevitrice,ha sedotto sempre le sue paure inciampando sulle grandi emozioni, che le hanno sempre aumentato l'asticella delle sue motivazioni. Lei è anche molto legata agli anni adolescenziali vero? "Si molto. Non posso negare che ancora ricordo, come fosse ieri, gli anni della Pantera e quando a 16 anni facevo parte di una formazione che ha fatto la storia del volley a Lucca. Avevo l'onore di giocare assieme a Luna Carocci, Cristina Dovichi, Arianna Magnelli, Pasquini e Petroni. Un gruppo splendido, eravamo giovanissime e vincemmo tutti i campionati arrivando alle finali nazionali. Se ci penso ho ancora un brivido sulla pelle". Quella Pantera ha fatto scuola di volley a Lucca, ecco perchè il suo prestigio parte da lontano,ma ancora prima il suo blasone era già altissimo. Luna Carocci poi ha fatto quella straordinaria carriera che sappiamo ed è ancora ai vertici del volley internazionale. "Io lo sapevo, l'ho sempre intuito-risponde prontamente Diletta - che sarebbe arrivata a grandi livelli. Lo notavo nella dedizione e la costanza che aveva negli allenamenti. La sua caparbietà e la sua personalità erano rarissime. Lei era sempre l'ultima a uscire dal campo e voleva sfondare a tutti i costi. Un talento emigrato per diventare la fuoriclasse che conosciamo"L'ultimo suo successo lo scorso anno con la Lucchese. "Non l'ho messo fra i miei preferiti perchè purtroppo subito dopo si è spento coach Tognocchi. Una morte che ha mitigato la mia gioia,ero molto legata a lui. Un grande uomo prima ancora di un grande allenatore"

RITROVARE GIULIA COSCI DOPO 16 ANNI



La Libertas di Ponte a Moriano del Presidente Palagi è una squadra costruita per vincere,formata da giocatrici di grande esperienza.Cosa ha provato Diletta a ritrovarsi in formazione Giulia Cosci?

"Una emozione incredibile. Erano 16 anni che non giocavamo assieme.Ci siamo sempre pensate ma la vita frenetica,gli impegni ed il lavoro ti portano ad un lungo distacco. Giochiamo di nuovo insieme e non ci siamo nemmeno accorte degli anni che sono passati...." Fino a quando vedremo sul parquet Diletta Pellegrini? "Fino a che non avrò più una stilla di energia. Mi sento ancora competitiva e mi continuo a divertire,due componenti che non mi danno ancora limiti. Poi come farei a smettere? Mio padre Stefano e mia mamma Belita Baldaccini da tanti anni non si perdono una mia partita,sono i miei primi tifosi. Mi incitano sempre a continuare e li ringrazio per questo".

LIBERTAS PONTE A MORIANO,SABATO AL PALAMARTINI SFIDA CON LA KRIVA



Mi può dire il roster che ha battuto sabato le Under 16 della Toscanagarden? "Giulia Cosci in in regia con opposto Susanna Settoni,una diciannovenne con ampi margini di miglioramento per improntare una lunga carriera, io a Luisa Gori di banda, al centro la finalmente rigenerata Benedetta Quilici e Marta Buselli. Libero Silvia Donati. "Che cosa proverà sabato quando tornerà a varcare la soglia del Palamartini? "Lei vuole proprio finire per farmi piangere? Sono troppi i momenti belli legati a quella palestra, avrò un groppo in gola,la Pantera rimane nel mio cuore,ma sabato dobbiamo vincere per rimanere in testa alla classifica." Fischio di inizio alle ore 19.