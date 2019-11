Sport



E' morto Michele Fanini

lunedì, 4 novembre 2019, 12:56

Questa mattina alle 7.30 presso l'ospedale S. Luca di Lucca è morto Michele Fanini, 74 anni, fratello di Ivano, Brunello e Pietro e papà di Manuel, presidente del team ciclistico femminile Conceria Zabri - Fanini – Guerciotti.

Michele Fanini era ricoverato da alcuni giorni a seguito di un blocco renale che gli impediva di potersi recare normalmente al bagno. Infatti, proprio perché non riusciva a orinare, Michele Fanini si era recato, da solo, al pronto soccorso dell'ospedale di S. Filippo. Era stato operato alla prostata anni fa, ma niente lasciava presagire quanto è accaduto.

Michele lascia la moglie Assuntina e i figli Cristina, Lorenzo e Manuel, quest'ultimo direttore generale della "Pro Cycling Team Fanini", società femminile a livello professionistico.

Molto riservato, gran lavoratore dietro le quinte, Michele era apprezzato da tutti per la sua bontà d'animo, per la sua disponibilità e per le sue grandi capacità nell'ambiente ciclistico.

"Michele, tanto per dare un'idea – a parlare è un commosso e affranto Ivano Fanini – è stato il primo a mettere sulla bicicletta un giovanissimo Mario Cipollini; ne aveva subito intuito le potenzialità".

Michele, come ogni Fanini che si rispetti, aveva allestito diverse formazioni prediligendo i giovanissimi e i dilettanti. Negli ultimi anni, però, a causa anche di qualche acciacco, aveva preferito staccare la spina anche se aveva continuato a seguire le vicende che riguardavano le società ciclistiche del figlio e dei fratelli.

"Era anche un bravissimo meccanico – ha aggiunto al telefono, con la voce tremula Brunello Fanini – pensa che per tanti anni tutti i campioni andavano da lui per farsi mettere a punto la bici".

Fra i suoi ricordi più cari c'è l'incontro con Papa Giovanni Paolo II; un magico e ideale abbraccio che porterà con sé per sempre.

La data dei funerali verrà decisa dopo il riscontro autoptico.

A tutta la famiglia Fanini le condoglianze della nostra redazione.

Nelle foto: alcune immagini tratte dall'album della famiglia Fanini