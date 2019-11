Sport



Emanuele Rossi primo successo a Lavagna tra i Giovanissimi

venerdì, 22 novembre 2019, 12:10

Emanuele Rossi, classe 2008, categoria “Giovanissimi” ha fatto felici maestri e dirigenti della PULITI ottenendo il primo successo della sua giovane vita a Lavagna nell'Interregionale che quest'anno vedeva in gara atleti della Liguria, della Lombardia, del Piemonte e della Toscana.

La competizone era difficile vista la presenza dei migliori sciabolatori del Nord Italia, ma il lucchese ha messo in gioco tutta la sua bravura ricorrendo ai suggerimenti che gli dava la maestra Chiara Sorbi da fondo pedana. In finale si è imposto alla grande – 15 a 5 – sull'africano Amal Sharuk Agouda del CS Lecco.

Poteva eguagliarlo Giacomo Gnech, in gara tra gli “allievi”, visto come ha condotto la sua gara. Peccato per la finale persa 14 a 15 con il giapponese Kitte che tira per l'Accademia Scherma Milano.

Sul podio anche Giulia Bartolini, che era all'esordio tra le “bambine”. Ha perso la semifinale con Ginevra Bigagli che tira per il CS Varese ma è lucchese.

Alla fase finale sono arrivati anche Federica Pardini, sesta tra le “giovanissime”, Andrea Caldarelli, settimo tra i “maschietti” e Loredana Rodilosso, ottava tra le “ragazze”.

I più grandi erano impegnati a Ravenna nella prima prova del campionato nazionale “giovani”. Migliore del gruppo Sara Candida De Matteo, che ha perso l'assalto per la finale con la livornese Monaldi piazzandosi comunque undicesima. Degli altri bene anche Andrea Garofalo, diciottesimo.

Infine Pablo Giovannetti e Zaccaria Vincenzi che sono andati a fare esperienza in Bulgaria. La gara del circuito europeo, che si è svolta a Sofia, ha registrato la partecipazione di oltre duecento sciabolatori. I lucchesi, alle prime esperienze internazionali - come ha detto il maestro Radoi che li accompagava - non hanno ottenuto risultati di rilievo. L'emozione li ha traditi.