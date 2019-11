Sport



Final Four Serie A1 a Lucca: presentazione il 5 dicembre

sabato, 30 novembre 2019, 08:47

Alle ore 12 nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti la conferenza stampa "tecnica" sulle Finali: dal 6 all'8 dicembre al Palatagliate le sfide che assegnano gli scudetti maschile e femminile del massimo campionato.

Il conto alla rovescia è già partito e procede spedito. La Serie A1 sta vivendo infatti la fase decisiva per l’assegnazione dello scudetto. Per il secondo anno consecutivo sarà lo splendido campo veloce indoor del Palatagliate di Lucca ad ospitare le finali del massimo campionato maschile e femminile: spettacolo garantito con i migliori quattro club italiani della stagione - due maschili e due femminili - che si contenderanno il titolo di campione d'Italia 2019 nel weekend di gare in programma da venerdì 6 a domenica 8 dicembre.

Lo scorso anno nel maschile ha trionfato il Circolo Canottieri Aniene, guidato da Matteo Berrettini che dalla A1 è arrivato a scalare la classifica mondiale fino alla posizione numero 8. Tra le donne invece a vincere lo scudetto è stato il Tennis Beinasco, forte del trio composto da Giulia Gatto Monticone, Federica Di Sarra e Federica Rossi.

Quest’anno le protagoniste del duello tricolore si conosceranno con certezza domenica 1 dicembre, quando è in programma il ritorno delle semifinali play-off: nel maschile Park Tennis Club Genova-Sporting Club Selva Alta Vigevano (i lombardi si sono imposti 4-2 all'andata) e Ct Vela Messina-Match Ball Siracusa (nel primo atto del derby siciliano successo esterno per 4-2 di Gianluca Naso e compagni), nel femminile Tennis Club Genova 1893-Ct Lucca (4-0 per il team ligure l'andata) e Tennis Club Parioli Roma-Tennis Club Prato (3-1 per le toscane la prima sfida).

La conferenza stampa di presentazione della Final Four di Serie A1 - Finali di campionato maschili e femminili è in programma giovedì 5 dicembre alle ore 12 nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti a Lucca (via Santa Giustina 17).

Alla conferenza stampa interverranno il direttore delle Finali e degli Internazionali BNL d'Italia Sergio Palmieri, il presidente di MEF tennis events Marcello Marchesini, i rappresentanti comunali nelle persone del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e dell'assessore allo sport Stefano Ragghianti, i presidenti FIT Toscana Luigi Brunetti e CONI Toscana Salvatore Sanzo.

Tutta la Serie A1 di Lucca – Nella fervente attesa della Final Four, le ragazze del Basket Le Mura non hanno resistito al fascino del tennis. Le cestiste della massima serie si sono cimentate nell’arte della racchetta, creando una perfetta combinazione fra basket e tennis. Ecco il video dell’insolito e divertente allenamento - https://youtu.be/F2JXoWALnxE

VIVI L'EMOZIONE DELLE FINAL FOUR DI SERIE A1, ACQUISTA SUBITO IL TUO BIGLIETTO

Come accedere alle finali – Biglietto giornaliero: venerdì € 5,00; sabato € 10,00; domenica € 10,00. Abbonamento week-end: € 20,00. Bambini fino a 14 anni compresi con tessera FIT gratuiti; Bambini da 0 a 5 anni compresi gratuiti; Bambini da 6 a 14 anni compresi ridotto 50%. Per assicurarsi un posto in tribuna è possibile acquistare biglietti o abbonamenti in prevendita cliccando sul sito www.diyticket.it e pagando tramite carta o nei punti SisalPay. Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a ticket@meftennisevents.com. I titoli di accesso potranno essere acquistati anche presso il welcome desk all’ingresso del palazzetto durante lo svolgimento dell’evento, aperto dalle ore 15:00 del 5 dicembre. Tutte le info sul sito www.meftennisevents.it.

