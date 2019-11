Freddy's Team in evidenza al Tuscan Rewind

Altri articoli in Sport

lunedì, 25 novembre 2019, 13:29

Primi passi in vista del nuovo anno per la "Pro Cycling Team Fanini". La società di Manuel Fanini ha infatti deciso di affidare la gestione tecnica ad un direttore sportivo di sicuro affidamento: Mirko Puglioli

lunedì, 25 novembre 2019, 10:55

Seconda sconfitta per un punto per il Forte Dlf Lucca che sabato 23 novembre ha perso a Forte dei Marmi contro la squadra di ping pong del Pistoia che si è aggiudicata l'incontro con il punteggio di 5 a 4

lunedì, 25 novembre 2019, 09:02

Ambra a valanga al Palamartini,inaugura il nuovo impianto di illuminazione spengendo però la luce di una Kriva che è stata in partita soltanto per venti minuti del secondo set, giusto il tempo per far scaldare i muscoli alla squadra di coach Giannotti, poi Caverni, Coselli, Danti e Donati hanno regolato...

domenica, 24 novembre 2019, 23:35

Se c'era bisogno di una prova d'orgoglio questa partita lo è stata al 100 per cento anzi forse ancora di più per aver reagito anche all'espulsione per un fallo tecnico ed un anti sportivo del capitano Vico

domenica, 24 novembre 2019, 17:43

Va al Tc Genova 1893 il primo round della semifinale scudetto della Serie A1 di tennis: le liguri hanno espugnato i campi del Ct Lucca per 4-0, ponendo una serie ipoteca sulla finale tricolore

domenica, 24 novembre 2019, 15:33

Partita ben interpretata e senza particolari problemi per le Senior Spring, che conducono dall'inizio ed allungano ancora nel finale di partita