Geonova, brutta caduta ad Empoli

Altri articoli in Sport

sabato, 16 novembre 2019, 09:39

Dopo aver dato una ulteriore dimostrazione della propria forza contro il Sei Rose Rosignano, coach Bigicchi con una dose di duro lavoro sta assestando la sua squadra nelle posizioni alte della classifica

venerdì, 15 novembre 2019, 15:01

Il lavoro continuo e l'organizzazione della Nottolini si rispecchiano anche nei risultati sempre più rilevanti tanto da consentire la crescita di nuove forme di collaborazione tra le associazioni sportive con l'amministrazione comunale che ha già progettato per i prossimi anni la costruzione di un Palasport da utilizzare anche per altre...

venerdì, 15 novembre 2019, 11:02

Premettendo che parliamo di sport e che la vita é un'altra cosa, il match di domenica pomeriggio, al PalaBridge di Ponte Buggianese ore 18,00, è una sorta di "mòrs tùa vìta mèa". Il Bama sfrutta un calendario sulla carta, molto sulla carta, favorevole e disputa la quinta gara in casa...

venerdì, 15 novembre 2019, 10:00

Sabato 16 novembre la truppa di coach Catalani si trasferisce ad Empoli per giocarsi la 9^ di campionato contro la Use Empoli di coach Marchini, vecchia conoscenza per i tifosi lucchesi

giovedì, 14 novembre 2019, 08:29

Molte volte in passato, sia in C silver (l'allora C2) che in C Gold (l'allora C Nazionale), il Bama ha lottato per salvarsi, con un team a disposizione dal talento limitato. E' il destino di una società di paese con mezzi economici ridotti all'osso.

mercoledì, 13 novembre 2019, 22:02

Momento esaltante per Luna Carocci che irradia gioia grazie a quella energia interiore contagiosa in tutta la squadra