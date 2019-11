Geonova in casa della Cestistica Torrenovese

Altri articoli in Sport

sabato, 2 novembre 2019, 14:09

Sono di nuovo gli Esordienti della Fiorentina a vincere la seconda edizione del Torneo Seven Cup, imponendosi in una bella finale sui pari età del Bologna Calcio

sabato, 2 novembre 2019, 10:32

La quinta giornata del girone di andata propone alla Gesam Gas e Luce Lucca l’ostica trasferta del PalaZauli contro l’O.ME.P.S Givova Battapaglia allenata da Sandro Orlando, tecnico di lungo corso e ct della nazionale Under 20 che nello scorso agosto si è laureata campione d’Europa in Repubblica Ceca

sabato, 2 novembre 2019, 10:30

C'è molta concentrazione in casa Tau per quella che si presenta come una sfida delicata e per niente scontata. Domani (domenica 3), infatti, i ragazzi di mister Cristiani incontreranno in casa il Castelfiorentino, forte del suo secondo posto in classifica

sabato, 2 novembre 2019, 10:23

Una serata di volley dalla forti emozioni. Spicca in B1 il derby del Palapiaggia fra Bionatura e Timenet Empoli, due squadre in continua crescita che vogliono prolungare il loro buon avvio di campionato nel girone C di B1

venerdì, 1 novembre 2019, 20:08

Il 4-0 rifilato a domicilio a Siena consente alle biancorosse di consolidare il primato nel girone con 10 punti, aumentare a sei lunghezze il vantaggio sulla terza forza del girone 2, le campionesse d’Italia di Beinasco, e porre un piede e mezzo nelle semifinali scudetto

venerdì, 1 novembre 2019, 10:57

Dal vivaio del Basketball Club Lucca, ancora sorprese, il Centro Tecnico Federale Maschile ha scelto uno dei nostri ragazzi, convocandolo per partecipare agli allenamenti dello stesso Centro Federale che si svolgeranno a Tirrenia