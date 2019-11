Sport



Geonova, prova d'orgoglio

domenica, 24 novembre 2019

Geonova - All Food Enic Firenze

27/19 – 13/24 – 27/17 – 15/17

27/19 – 40/43 – 66/60 – 81/77

Geonova: Genovese, 22 Vico 4, Del Debbio 4, Simonetti 2, Okiljevic 7, Kushchev 2, Drocker 5, Banchi 14, Bartoli 5, Pierini 6, Petrucci 10. All. Catalani, Ass Puschi.

Enic Firenze: Milojvic 5, Marotta , Bargnesi 5, Filippi 4, Berti 25, Cuccarolo 1, Passoni 9, Avellini , Poltroneri 27, Tintori 1, Forzieri. All. Niccolai Ass. Del Re Marco

Se c'era bisogno di una prova d'orgoglio questa partita lo è stata al 100 per cento anzi forse ancora di più per aver reagito anche all'espulsione per un fallo tecnico ed un anti sportivo del capitano Vico.

Ha vinto la Geonova senza se e senza ma, di forza, con determinazione senza mollare un solo centimetro di campo, un impagabile Genovese che chiude con 22 punti poi Banchi con 14 e Petrucci con 10, ma nessuno va dimenticato in questa partita, la Geonova si è dimostrata squadra a tutti gli effetti fermando la capolista.

Alle diciotto zero zero prende il la partita! Geonova – Enic Firenze, sicuramente la prova più difficile a cui è chiamata la Geonova.

Palla a due ed il primo possesso è per gli ospiti, come i primi due punti, la risposta è fulminea e precisa, Kushchev, Genovese, Petrucci in sequenza, poi ancora Genovese da tre e Banchi su palla rubata per il 12/6 dopo quattro minuti di gioco.

Ritmi e punteggi alti, in un continuo ribaltamento di fronti con la Geonova che continua a condurre, 27/19 con Genovese che guida le danze con un personale di 12 punti ad una manciata di secondi dalla prima sirena.

Si riparte con Pierini per altri due punti, mentre dalla sponda Firenze Passoni sembra essere quello dal polso più caldo con 9 punti realizzati.

Un secondo quarto decisamente più parsimonioso di punti per la Geonova, solo sei contro i diciassette degli ospiti che a meno tre dal riposo mettono il naso avanti 33/36, poi il fattaccio su un fallo decisamente palese su Vico e non dato ne scaturisce un espulsione proprio per il capitano Sebastian Vico.

Un secondo quarto complicato che si snoda tra tecnici, antisportivi ed espulsioni che mettono a dura prova la truppa di coach Catalani che al riposo lungo è sotto di tre punti.

Al rientro dagli spogliatoi la Geonova fa quadrato e spinge sull'acceleratore Genovese è praticamente onnipresente e con l'aiti di Petrucci e Del Debbio portano la squadra a maturare un vantaggio di sei punti alla terza sirena.

Ultimo quarto che ancora la Geonova riesce a condurre, riuscendo ad arginare la forte spinta di reazione dei fiorentini che a tre dal termine riescono ad impattare sul 71/71 per poi rimettere il naso avanti di una lunghezza a cui risponde un sontuoso Genovese con una bomba dalla distanza.

Poco più di due minuti al termine e Genovese va in lunetta per un uno su due e 75/75 poi e Drocker che sblocca 77/75 e un minuto da giocare con le squadre sul time out, sono momenti carichi di tensione, si riparte con palla in mano agli ospiti, ancora 37 secondi da giocare e due liberi da giocarsi con Banchi in lunetta, due su due per lui e sul tabellone 79/75 con Poltreneri sui liberi, anche per lui due su due, poi tocca ancora a Banchi andare sui liberi ancora due su due e la partita si chiude con la Geonova che batte l'imbattibile Enic Firenze per 81/77