Ginnastica Ritmica AlbaChiara: tre ginnaste tra le 20 migliori d’Italia

domenica, 3 novembre 2019, 18:39

Appena conclusa, nella giornata di ieri (domenica 3 novembre), la finale interregionale di specialità presso il Palazzetto dello sport a Campobasso organizzata dalla società Bovianum. Qualificata già per Campobasso, la Ginnastica Ritmica Albachiara con il terzetto d'attacco formato da Giulia Catelli, Carolina Modena e Giulia Maria Grazia Giusti, non ha deluso nemmeno questa volta e si è portata a casa un risultato sorprendente.

Dura gara quella di Campobasso dove le ginnaste provenienti da Toscana, Lazio e Sardegna si sfidavano per strappare i 4 pass per attrezzo per qualificarsi alla fase nazionale delle migliori 20 ginnaste d'Italia che si svolgerà il prossimo 24 e 25 novembre a Foligno. Durante la finale sarà prevista una gara di qualifica a 20 ginnaste qualificate da tutta Italia dai vari concentramenti e una finale delle migliori 8 tra queste.

Per prima in pedana a rappresentare la società lucchese Albachiara è scesa la biondissima Giulia Maria Grazia Giusti che, colpa di qualche errore al cerchio, si ferma in quinta posizione ma è solo così che trova la grinta e la forza per recuperare, sfogando la delusione del cerchio sulla palla dove si impone su tutte le altre e con il punteggio di 13.150 conquista il titolo di campionessa interregionale e strappa il pass per la finale nazionale.

Segue Carolina Modena, solita categoria classe 2006, che dopo un quinto posto con le clavette tira fuori il carattere e, con grazia ed eleganza da vendere, si scatena con la fune conquistando il primo gradino del podio e di conseguenza la finale nazionale rientrando tra le migliori 20 ginnaste d'Italia nella categoria junior 1.

A consacrare la società lucchese è il neo promosso capitano di AlbaChiara Giulia Catelli, appartenente alla categoria riservata ai 2004/2005. La giovane ginnasta sale in pedana con la fune e, nonostante un grave errore iniziale, conquista la finale.

Ma i successi per Catelli non finiscono qui, l'emozione più grande arriva infatti nella gara regina, quella della palla, in cui la ginnasta, nonostante gareggiasse con atlete più grandi, sfodera tutto il suo talento e con grande esperienza, acquistata a sue spese durante una carriera tra alti e bassi, non sbaglia e con grinta ed estrema interpretazione registra un punteggio di 13.300 davanti a un pubblico incredulo e silenzioso, conquistando il terzo posto in classifica.

"Per noi avere tre ginnaste tra le migliori 20 d'Italia è un sogno!" esclama soddisfatta Elisa Quilici, direttrice della società Albachiara.

"Sono ginnaste giovani, tutte con una storia da scrivere. Siamo già molto orgogliose di questo risultato ma il nostro obiettivo è entrare nella finale delle migliori 8 ginnaste d'Italia a Foligno" continua Quilici.

"Voglio ringraziare la mia collega senza la quale oggi non sarebbe stata la stessa emozione Elisabetta Manjani e Margherita Quilici e Agnese Rugani che completano un staff veramente forte a livello agonistico nella ginnastica ritmica di questi tempi" – "Succederà quello che succederà, la gara è gara ma noi faremo di tutto per dire la nostra" conclude la direttrice tecnica visibilmente emozionata.