Globetrotter Luna a gonfie vele: vince a Terville, è seconda in Ligue A e vola in Russia per la Champions League

domenica, 24 novembre 2019, 11:00

di Valter Nieri

Continua la risalita in Ligue A della Globetrotter di Antraccoli Luna Carocci che ieri sera con il suo Cannes ha espugnato il Pala Salle di Terville (settima vittoria consecutiva fra Ligue A, Coppa di Francia e Champions League) dando prova, anche nel dipartimento della Mosella,di forza fisica abbinata a precisione.

La regina delle zone 1, 6 e 5 continua ad essere sempre più fondamentale nel gioco de La Légende, sia in fase di difesa che di distribuzione e smistamento del gioco. Un successo schiacciante per 3-0 contro Terville Florange Olympique (23-25/18-25/19-25) che colloca la sua squadra dopo 9 giornate in seconda posizione alla pari del Nantes (in concomitanza del suo successo esterno di 3-2 a Beziers) a quota 21.

Al primo posto e ancora a punteggio pieno rimane il Mulhouse con 27 punti.

Un bel riscatto vero Luna, dopo una lenta partenza, dovuta anche alla preparazione pre-campionato con un training load abbastanza accentuato?

"A volte - risponde - è faticoso attraversare momenti in cui il corpo viaggia con il freno a mano tirato perché perdere qualche punto o qualche partita, come noi a inizio stagione, mette a dura prova anche la testa. Ma le squadre costruite per vincere se hanno foga di prevalere quando c'è da mettere fieno in cascina nei momenti cruciali, a mio avviso partono con il piede sbagliato. Non si può essere in forma tutto l'anno".

La sua felicità si avverte dal tono di voce, subito dopo il successo continua a rilasciare queste dichiarazioni a La Gazzetta di Lucca:

"Stasera per inciso eravamo un po' sotto tono, per un piccolo richiamo di lavoro fisico pesante che non potevamo che fare questa settimana".

Le condizioni fisiche della squadra come sono?

"Coach Marchesi ha preferito tenere Rankovic a riposo, mentre Szczurowska ha giocato titolare la prima di Champions contro Maritza Ploudiv al posto della senegalese Fatou Diouck, a casa per un risentimento al ginocchio. Siamo però felici per il secondo posto di stasera, questa è la notizia che conta! Terville è una squadra tosta, ma siamo state brave a venir fuori alla distanza".

MARTEDI IMPEGNO DI CHAMPIONS LEAGUE A EKATERINBURG

Stamani Luna Carocci rientra a Cannes, dopo la lunga trasferta di oltre mille chilometri. Troverà ad attenderla tanta acqua, anche nella città della Croisette c'è allerta inondazione, mentre domani parte per la Russia. Mercoledi sarà in campo per la 2.a giornata di Champions League, che vede nel raggruppamento E RC Cannes, Maritza Ploudiv e le squadre russe Uralochka e Dinamo Mosca. Un impegno ben più difficile rispetto a quello vittorioso della scorsa settimana al Palavittorie contro Maritza Ploudiv.

Mercoledi incontra Uralochka. Si gioca a Ekaterinburg, principale centro industriale e culturale degli Urali. E' la quarta città più popolata della Russia, in questo momento invasa da una ondata di freddo: si gioca con una temperatura esterna annunciata con una oscillazione che va da -5 a -12 gradi. L'Uralochka è una delle squadre più titolate d'Europa.

Fondata nel 1966 vanta nel suo ricco palmares anche 11 campionati sovietici, 14 campionati russi, ma soprattutto 8 Champions League (l'ultima nel 94-95) ed una Coppa delle Coppe. L'impianto di gioco è il Metallurg-Forum con una capienza di 4000 spettatori che con il loro tifo incessante rendono il palasport un fortino per la squadra di casa.

Fischio di inizio alle ore 15. Continuano i viaggi in giro per il mondo della Globetrotter di Antraccoli, il libero lucchese più forte di tutti i tempi che ha una parola in chiusura anche per quella Pantera Lucca che la lanciò da bambina: "Ho saputo della sua sconfitta contro l'Ambra Cavallini. Mi spiace, però, sollecito le ragazze ad essere comunque serene. Soltanto così si può uscire dalle difficoltà".