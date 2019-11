Sport



Grande volley stasera: derby di alta classifica fra Bionatura e Timenet Empoli

sabato, 2 novembre 2019, 10:23

di Valter Nieri

Una serata di volley dalla forti emozioni. Spicca in B1 il derby del Palapiaggia fra Bionatura e Timenet Empoli, due squadre in continua crescita che vogliono prolungare il loro buon avvio di campionato nel girone C di B1.

Per la Bionatura, dopo il turno di riposo, la possibilità con un successo di scavalcare in classifica la squadra rivale. La Timenet è seconda preceduta di un solo punto dalle Under 18 Volleyro Cdpazzi Roma, unica squadra a punteggio pieno.

Una sfida molto sentita anche dalle due tifoserie che assicurano un clima incandescente sugli spalti, in palio c'è anche la leadersheap della Toscana che in questo girone C vede impegnate anche Castelfranco e Blu Volley Quarrata.

Una sfida fra i coach Sandro Becheroni e Luigi Cantini, rientrato ad Empoli dopo la parentesi di Pontedera con l'Ambra Cavallini. Il loro scacchiere può essere decisivo per risolvere la partita tatticamente. Le bianconere dovrebbero scendere sul parquet con la formazione che schiantò Cesena nella prima giornata con Bresciani opposta a Sofia Renieri, Salvestrini e Roni di banda, Magnelli e Mutti centrali e Battellino libero.

Empoli potrebbe schierare Lavorenti opposta a Buggiani, Tangini al centro, Boninsegna e Cammisa in zona S1 e S2 e Modena libero. Fischio di inizio alle ore 21

IN C LA KRIVA ATTESA DALL'IMBATTUTA PECCIOLI

Macht-clou della serie C girone B al Pala SC.M fra Peccioli, a punteggio pieno, e Kriva Pantera Lucchese che contro Cascina ha dato la scorsa settimana una grande dimostrazione di forza e di compattezza. La squadra di Bigicchi sta trovando piano piano la fluidità di gioco, con Alessia Bramante che a dispetto dei suoi 37 anni, sta vivendo una seconda giovinezza, è sempre più decisiva con la sua rapidità ed esperienza nel contrastare a muro le azioni avversarie.

Il presidente Ottorino Papini, il D.S.Roberto Arfavelli e il team manager Arianna Palla stanno facendo un ottimo lavoro in società per riportare la squadra lucchese nei campionati più consoni alla sua tradizione e l'impegno di stasera può essere un crocevia per le proprie ambizioni. Un incontro delicato, difficile per il valore della squadra avversaria, ma anche un test fondamentale nel confronto con una candidata al salto di categoria. Per la squadra di S.Marco saranno determinanti anche le sue attaccanti incisive e dotate di forza fisica per sfaldare la difesa avversaria. Una Pantera Lucchese ben costruita che sta piano piano ritrovando il supporto del suo pubblico in linea con la grande tradizione che vanta a livello regionale e nazionale. Coach Bigicchi soltanto all'ultimo deciderà la formazione da schierare che potrebbe essere quella formata dalla regista Bartoli opposta a Barberini, Dovichi e Torriani o Farsetti in S1 e S2, Bramante e Piegaia al centro, Davini libero in ricezione e Bini libero in difesa. Fischio di inizio alle 21,15.



IN A1 MAILA VENTURI SECONDA IN CLASSIFICA CON IL BISONTE FIRENZE

Grande momento per il ventitreenne libero lucchese Maila Venturi, titolare in A1 nel Bisonte di Firenze. La sua squadra con il successo esterno per 3-0 di Chieri è seconda in classifica assieme a Novara con p.12 dopo cinque giornate, alle spalle di Imoco che la precede di due soli punti. Un esordio da titolare straordinario per l'ex Nottolini e Pantera, che inorgoglisce tutto il volley lucchese. L'erede di Luna Carocci, che se continua a giocare così può anche ambire ad un posto in azzurro, affronta per la sesta giornata domani alle 16 al Mandela Forum, Millenium Brescia. E Maila vuole prolungare il suo sogno, il suo obiettivo, consolidando sempre più la sua confidenza con l'alta classifica nel primo campionato nazionale.

IN LIGUE A A LUNA CAROCCI, DOPO IL PASSAGGIO AI QUARTI DI COPPA, STASERA AFFRONTA PARIS

Dopo la mezza Luna, si sta avvicinando Luna piena. La Globetrotter di Antraccoli affronta stasera in Ligue A al Palavittorie il Paris. Rinfrancata nel morale dopo una partenza stagionale incerta dell'RC Cannes campione di Francia, il successo esterno, all'Halle des Sports, della sua squadra a Quimper per 3-0 per l'accesso ai quarti di coppa, stasera torna a giocare al Palavittorie contro il Paris. Una opportunità per recuperare posizioni in campionato per una squadra, quella di Marchesi, alla fine di un percorso di preparazione atletica che sta dando i suoi frutti. Luna è impegnata su tutti i fronti: campionato, Coppa di Francia e Champions League alle porte con il girone di qualificazione che ha inizio per lei il 20 novembre in casa contro la squadra bulgara del Maritza Plovdiv. Stasera si gioca alle 19.

LE ALTRE LUCCHESI

Nel girone B della serie C sono impegnate anche le cinque ex Nottolini Miccoli, Coselli, Chericoni, Vichi e Focosi, che indossando i colori dell'Ambra Cavallini di Pontedera sono attualmente prime in classifica dopo due giornate, a pari merito di Peccioli e Oasi Volley Viareggio.

Stasera hanno l'opportunità di difendere il primato ospitando al Pala Zoli il Buggiano. Fischio di inizio alle ore 18. Nel girone A di serie C è invece sempre a zero punti dopo due giornate il Montebianco dell'opposto camiglianese Debora Vanuzzo. Stasera,il miglior opposto del campionato scorso in serie D, va in cerca di riscatto al Palasport Aramini di Empoli contro Scotti 2.0. Si gioca alle 21.

Prosegue con il vento in poppa il cammino della Toscanagarden Nottolini in serie D girone A. Prima in classifica a pari merito del Vbc Calci, oggi pomeriggio alle 17,30, affronta al Palapiaggia, anticipando la partita serale della Bionatura, il Fanball Orsaro Filattiera per la terza giornata. Le ragazze di Capponi stanno andando fortissimo e divertendo il pubblico capannorese.