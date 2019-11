Sport



Il progetto sportivo dal contagioso entusiasmo di Roy Tocchini e del Porcari Volley

giovedì, 21 novembre 2019, 08:55

di Valter Nieri

Il futuro del volley femminile nella piana lucchese è garantito dal Porcari volley. In appena due anni di attività il suo presidente Roy Tocchini, con il coinvolgimento di altre società del territorio, è riuscito a sviluppare il settore femminile rendendo la società sportiva coesa ed efficiente, promuovendo anche una educazione fisica nelle scuole elementari e medie seminata a pioggia. Il suo è un modello di intervento sportivo e sociale che procede in sinergia con la Ludec nel basket che sta trasformando il Palacavanis e la tensostruttura di Rughi in una casa per giovani calda ed accogliente. Un progetto basato sui valori dello sport ed in poco tempo il movimento è cresciuto in maniera esponenziale.



"Il nostro intento - sottolinea Roy Tocchini - è attivare molteplici percorsi educativi sportivi partendo dai giovani. Mi fa piacere constatare che anche società radicate da decenni nel volley come ad esempio Nottolini e Monsummano abbiano condiviso i nostri punti di vista collaborando con noi perchè è soltanto partendo dai giovani che si può dare un futuro a questo sport che anche nella piana lucchese sta riempiendo di spettatori palasport e palestre smuovendo l'interesse delle varie amministrazioni comunali nel migliorare le strutture (vedi Palamartini e Palapiaggia)".



NEI CAMPIONATI GIOVANILI AVVIO POSITIVO DEL PORCARI VOLLEY



Partenza sparata dell'Under 18 di coach Bochicchio Debora che ha superato nell'avvio di campionato del girone A il Barga per 3-0 grazie ad una prova muscolare e grintosa,lasciando ben sperare per il proseguio della stagione. Questo il numeroso organico spigliato e disinvolto ma anche sicuro dei propri mezzi: Sofia Bevilacqua, Michelle Buono, Carolina Cortopassi, Sofia Cristalli, Sara Fanucchi, Gaia Fossetti, Sara Gagliardi, Cristina Innocenti, Ginevra Lucchesi, Alice Massei, Francesca Niccoli, Micaela Pieri, Alice Rugiati, Aurora Sabatino, Laura Santucci, Benedetta Sciotti e Asia Simoni



PRIMATO INCONTRASTATO PER L'UNDER 16 BIANCA



Grazie ad un lavoro attento e scrupolosodi coach Marco Fabbri, l'Under 16 bianca del Porcari Volley sta dominando il girone il girone D a punteggio pieno dopo 6 giornate,conservando un vantaggio rassicurante di 5 punti in classifica sulla seconda. La squadra partita dopo partita ha saputo dimostrare il valore di ogni singola atleta, mettendo sempre al centro del campo la voglia di giocare e di vincere, unitamente ad una grande motivazione e determinazione a cognizione di quanto trasmesso loro dal coach. I grandi recuperi e l'ottimo gioco stanno muovendo l'interesse del pubblico porcarese sempre più numeroso. Queste le leader della classifica: Sara Allegrini, Elisa Carmignani, Victoria Barbara D'Angelo, Maria Fambrini, Alice Francesconi, Anna Manzoli, Gabriela Stefania Panfil, Rachele Picchi, Matilde Stefani, Carolina Tocchini, Martina Zana ed Elena Zefi.



UN PO' A RILENTO L'UNDER 16 AZZURRA NDL GIRONE B



Una partenza di stagione un po' in sordina per l'Under 16 azzurra di coach Federico Fiaschi che stenta ad esprimere il proprio gioco nel girone B. Finora è mancata coesione ed esperienza dopo un assemblamento di nuove atlete come nuovo è il coach che ha bisogno di tempo per fra quadrare le sue teorie e metterle in pratica. Comunque la squadra sta reagendo alle sconfitte e con una prova di orgoglio ha vinto la sua prima partita nell'ultimo turno contro la Libertas Ponte a Moriano per 3-2. Un tie break che ha finalmente mostrato la caparbietà di una squadra che con calma e con il tempo riuscirà ad uscire dal tunnel anche a livello di risultati. Il presidente Tocchini continua a nutrire grandi speranze in questo gruppo che ha grandi margini di miglioramento. Le ragazze: Maria Giorgia Billone, Meggy Buziu, Vanessa Carlini, Elisa Coli, Cristina Giorgi, Noemi Guerrini, Azzurra Limetti, Annalivia Matteoni, Alice Menesini e Sara Trpicchio.



DEBORA BOCHICCHIO SCUOTE L'UNDER 14 DOPO DIVERSE SCONFITTE



Le Under 14 nel girone A non stanno andando come da previsione.La squadra è troppo contratta ed anche i risultati latitano. La cura di Debora Bochicchio appena entrata ad allenare la squadra saprà farla uscire dal periodo negativo. Una squadra che ha l'attenuante della nuova costituzione,ma con il lavoro può risollevarsi. Le atlete: Flavia Amorusi, Nicole Bellinelli, Aurora Bertocchini, Gaia Buziu, Caterina Carelli, Michelle Cinelli,Bianca Dinucci,Lavinia Fornaciari,Marika Frediani, Sofia Giannasi, Angelica Giannini, Giulia Giannini, Paola Elena Hincu, Alessandra Isola, Elisa Mariani, Sofia Mazzolini, Asia Moroni, Rokhaye Miria Ndiaye, Isolde Pieroni, Clara Pierotti e Maila Vellutini. Proseguono con successo a Porcari anche i corsi del supermini volley, mini volley e palla rilanciata che registrando una impennata di iscritti per ogni fascia di età che salgono a trenta unità tra maschi e femmine. Presto sarà al via anche l'Under 12 che sta rifinendo la preparazione.