In serie C la Kriva vince a Fucecchio e conserva la seconda posizione

lunedì, 18 novembre 2019, 10:13

di Valter Nieri

Nonostante le precarie condizioni fisiche di Bartoli e Barberini, la Kriva Pantera Lucchese è riuscita a vincere a Fucecchio una partita giocata sul filo dell'equilibrio e risolta soltanto al tie-break.

Un 3-2 importante che le consente di conservare la seconda posizione in concomitanza del Volley Peccioli che a sorpresa ha superato per 3-0 Cascina nel big-match della quinta giornata. Coach Bigicchi ha alternato le sue attaccanti, cercando di non forzarle troppo in vista dello scontro al vertice di sabato al Palamartini contro l'Ambra Cavallini delle lucchesi Coselli, Miccoli, Chericoni, Vichi e Focosi.

Bartoli stringe i denti e regge in regia tutta la partita contro un giovane e dinamico Fucecchio, ripartito quest'anno dalla C dopo la promozione in B1 dello scorso anno. Nel roster di partenza Bartoli in regia, Bramante e Piegaia al centro, Davini e Bini con la consueta alternanza nel ruolo di libero fra ricezione e difesa, Dovichi S1, Torriani S2 e Farsetti opposto al posto di una Sara Barberini ancora afflitta da risentimenti muscolari al quadricipite.

Il primo set la squadra lucchese lo vince senza patemi d'animo con un largo 25-14. Nel secondo set la squadra locale reagisce ribattendo punto su punto con il set che si mette in bilico sul 20-20. La squadra di coach Sturiale grazie al palleggio della Talini e ad una attenta difesa mette a dura prova la Kriva rintuzzando diversi attacchi delle laterali lucchesi e spuntandola per 25-23.

Nel terzo set entrano Frulletti al centro al posto della Piegaia e Barberini in attacco al posto della Farsetti.La freschezza delle nuove entrate sembra dare i suoi frutti e a metà set il punteggio è in equilibrio. Una serie di 10 battute consecutive dell'evengreen Alessia Bramante pende la bilancia a favore della Kriva che si porta sul 20-12, accelerando ancora nei giochi successivi per il 25-13 che riporta la Kriva in vantaggio di un set.

Quarto set ad elastico nel punteggio e sul 19-19 Bigicchi rimette in campo la Farsetti in S2 al posto di Torriani, ma il cambio crea un po' di confusione a livello tattico e Fucecchio ne approfitta pareggiando il conto dei set con un 25-20. Terzo tie-break in cinque partite per la Pantera Lucchese che tira fuori gli artigli non potendo assolutamente perdere la partita. Al cambio campo è in vantaggio per 8-3.

L'esperienza di Bramante è determinante per vincere agevolmente il set corto per 15-8. Due punti guadagnati o un punto perso? La vittoria in trasferta fa sempre bene soprattutto al morale ed in considerazione delle condizioni fisiche non perfette,però ogni tie-break toglie minimo un punto e nella corsa al vertice può essere determinante.

L'Ambra Cavallini in questo girone B è l'unica squadra ancora a punteggio pieno dopo 5 giornate e ha un vantaggio di 4 punti sulle lucchesi. Sabato si preannuncia al Palamartini una sfida da far tremare i polsi, con la Kriva che fra le mura amiche si trasforma sotto l'aspetto temperamentale e della determinazione. La squadra di Bigicchi necessita di recuperare la sua regista al pieno della condizione ma,come a Fucecchio e come dimostrato nelle prime cinque giornate a fare la differenza potrebbe essere ancora lei: Alessia Bramante.

La sua rapidità negli spostamenti laterali e la sua esperienza nell'assistere il muro da posto 4 e posto 2 sono determinanti nell'economia del gioco di una squadra che nutre ambizioni da primato,anche se sabato deve vincere per non perdere di vista la prima posizione.

NEL GIRONE A DI SERIE C PRIMA VITTORIA DI DEBORA VANUZZO

Finalmente alla quinta giornata è arrivato il primo successo dell'opposto camiglianese Debora Vanuzzo.Il Montebianco ha espugnato il Palabertolazzi di Montale vincendo 3-0 contro Blu Volley Quarrata.Notevoli le difficoltà della squadra pievarina in questo avvio di stagione.

IN SERIE D LO SCONTRO AL VERTICE DEL PALAPIAGGIA LO VINCE CASCINA

Al termine di una partita spettacolare soltanto al tie-break ed ai vantaggi le splendide ragazze della Toscanagarden cedono 16-14 a Cascina. Era lo scontro al vertice nel girone A di serie D fra le due squadre più in forma del torneo. Con questa sconfitta la squadra di Capponi è ora seconda in classifica separata di un solo punto da Cascina. Una sfida fra le due squadre che proseguirà sicuramente per tutto il campionato.