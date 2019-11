Sport



Karate, quattro podi prestigiosi per i lucchesi del Cam Lucca

martedì, 26 novembre 2019, 14:40

Fine settimana importante, alla manifestazione dell'Ente Csen più di 500 atleti cinture marroni e nere, per aggiudicarsi il Campionato Nazionale di karate a Fidenza.

La società lucchese CAM LUCCA di San Filippo, ha schierato cinque atleti ed una squadra, conquistando ancora una volta quattro podi ed il quarto posto assoluto nei kata di società.

La vittoria è arrivata dalla sempre positiva Agnese Fanti nei senior A, da 18 a 21 anni, con tre prove in crescita ha vinto la finale a quattro davanti la compagna di squadra Asia Gronchi, anche lei in questo momento in ottima forma, un argento stretto ma la soddisfazione di avere 2 atlete sui primi due gradini è notevole. Nei senior B bronzo per Gaia Morbini, reduce da un trauma alla caviglia dopo la Venice Cup, uno stop di dieci giorni ha sicuramente inciso sul risultato , un terzo comunque sempre di notevole importanza.

Argento nelle squadre kata, il trio Fanti Morbini Gronchi, ha dato fili da torcere a tutti, battute solo dalla società Master Rapid, squadra maschile, le ragazze hanno dimostrato ancora valore e determinazione.

Per concludere il quarto posto di società nei kata.

Alla manifestazione senza risultati di rilievo anche Letizia Scatena, Luca Andreani e Miriam Mugnani.