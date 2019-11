Sport



La Bionatura tira fuori cuore e carattere superando al Tie-Break la corazzata Megabox Battistelli

domenica, 17 novembre 2019, 11:27

di Valter Nieri

La Bionatura, in un Palapiaggia stracolmo e protagonista con un tifo caldo ed incessante, supera al tie-break la corazzata Megabox Battistelli di Vallefoglia costruita per vincere il campionato, al termine di tre ore di gioco intenso, equilibrato e in alcuni tratti spettacolare con scambi prolungati che hanno infiammato il numeroso pubblico fra cui una folta rappresentanza di tifosi ospiti.

Una vittoria costruita dalle bianconere davanti al suo principale sponsor Pietro Riccomini, titolare della Bionatura e visibilmente soddisfatto, con autorevolezza,carattere e tecnica.

Coach Becheroni manda in campo il sestetto iniziale di Trevi con Bresciani opposta a Renieri, Roni e Salvestrini di banda, Mutti e Magnelli al centro e Battellino libero. Per scelta tecnica la Salvestrini viene preferita alla Puccini,finalmente ristabilita dopo i prolungati problemi fisici.

Di contro coach Fabio Bonafede, uno fra i tecnici più titolati di A2 e fra le sue imprese è recente la doppia promozione dalla B2 alla A2 alla guida dell'Original Marines di Alzano, schiera in regia Marta Bertolotto, al centro Elena Gabrieli e la ventottenne sanminiatese Chiara Lapi, in attacco un trio esplosivo formato dalla ex azzurra e campionessa d'Italia con Conegliano Elisa Cella, dalla quarantunenne dal lungo passato in A2 Daniela Gianneschi e dalla ventunenne talentuosa Chiara Costagli. Libero Federica Barone.

La partenza è di marca bianconera con la Cella che viene murata costantemente da Magnelli e Mutti. Vantaggio massimo 5-1 con l'ennesimo muro della Magnelli sulla top player marchigiana. Pesaro prende le misure alle capannoresi che commettono qualche errore di troppo con Sofia Renieri che non riesce ad incidere come in altre occasioni e così un attacco della Gianneschi produce il sorpasso per il 14-15, consolidato subito dopo dalla Cella che supera il muro della stessa Renieri.

Si procede punto a punto con molti errori in battuta da entrambe le parti. Si arriva ad un fast Bresciani-Mutti al 23 pari. Quindi un errore in battuta della Bresciani porta di nuovo il bilancio a favore di Pesaro ed una schiacciata fuori misura da zona 2 della Salvestrini regala il set alla squadra ospite per il 23-25. Da notare in questo primo set che la Renieri, caso raro per non dire unico, non ha messo a segno nemmeno un punto. Nel secondo set gli attacchi precisi di Roni e Salvestrini fanno la differenza.Salvestrini supera il muro di Costagli e Lapi per il 10-5. Roni schiaccia preciso per il 14-10.Costagli tenta il pallonetto, ma Roni intuisce e blocca con tempestività(17-13).

Si sblocca anche la Renieri che dalla 2.a linea mette a segno il 19-16. La Mutti prima mura Cella, poi è vincente il suo pallonetto per il 23-17, quindi chiede il Fast alla Bresciani e piega le mani al libero avversario Federica Barone. Una strepitosa Beatrice Roni conclude il set con una schiacciata vincente fissando il punteggio sul 25-20.

Il terzo set scorre sull'equilibrio generale, ma nel finale la Megabox commette qualche errore di troppo. Doppia di Bertolotto per il 24-22 ed una Mutti seracinesca mura l'ennesimo tentativo di recupero di Cella chiudendo il set 25-22.

QUARTO SET E TIE-BREAK

Regna l'equilibrio anche nel quarto set dove si è avvertita la rabbia delle atlete marchigiane che hanno tentato il tutto per tutto ed appena trovati un po' di spazi hanno colpito senza esitare portando la partita al tie-break, con molta sofferenza ed anche disperazione. Qualche dubbio sul finale che ha suscitato il risentimento del pubblico di casa per una palla della Salvestrini vista fuori dall'arbitro, ma che ai più sembrava dentro, ha portato le ospiti in vantaggio 25-24. Subito dopo la Costagli ha chiuso il set prolungando l'incontro al tie-break.

Un tie break al cardiopalma dove per spezzare l'equilibrio è determinante un errore in meno da parte delle due squadre. Salvestrini pareggia 7-7. Turno di battuta per la Magnelli, discontinua in battuta, sostituita da Migliorini (unico cambio di Becheroni per tutto l'incontro). La stessa Migliorini tocca l'unico pallone e lo sbaglia uscendo subito dopo. Salvestrini pareggia 8-8. Costagli sbaglia la battuta per il nuovo vantaggio bianconero(10-9). Gianneschi pareggia. Una Mutti concentrata mura Cella per l'11-10. Bertolotto spiazza dal centro la difesa di casa e pareggia.

Finalmente ritrovata la miglior Renieri che mette a segno due punti consecutivi per il 13-11. Bertolotto accorcia, ma subito dopo Roni schiaccia per il 14-12. Chiude la Renieri set corto ed incontro per il 15-12. Il Vice Presidente della Bionatura Nottolini Enrico Bertini ed il D.S.Oronzo Miccoli raccolgono da dirigenti e tecnici i voti per l'MVP decretando la migliore in campo Lara Salvestrini.

Per lei la ciliegina sulla torta dopo essersi conquistata il posto da titolare. La Gazzetta di Lucca mette a pari merito meritevole di questa citazione Beatrice Roni ed Erika Mutti che hanno giganteggiato sia in difesa, sia in attacco. Tutte le bianconere meritano come minimo la sufficienza.

Queste i nostri voti:

LARA SALVESTRINI, ERIKA MUTTI e BEATRICE RONI 8;

ILARIA BATTELLINO 7,5;

ARIANNA MAGNELLI 7;

FRANCESCA BRESCIANI 6,5;

SOFIA RENIERI 6,5;

SOFIA MIGLIORINI(S.V.)





CONCLUSIONI

Pur essendo inferiore a livello individuale, la Bionatura si è imposta per carattere, volontà ed un grande cuore che le consentì anche nella scorsa stagione di superare sia all'andata, sia al ritorno Emilbronzo 2000 Montale, poi promossa in A2. E' la vittoria del collettivo ed è l'ennesima vittoria di coach Becheroni. L'Alex Ferguson bianconero è uno stratega del volley a livello nazionale, pochi conoscono e studiano questo sport come lui. Ad una grande carriera professionistica ha preferito, nonostante le continue offerte, rimanere nel piccolo e far crescere la Nottolini dove sta lavorando da 16 anni.

Il suo contributo ha fatto di Capannori la città del volley, garantendo un futuro grazie ad un vivaio competitivo, grazie anche all'acquisizione del pacchetto giovanile del Monsummano. Per questa partita gli esercizi in allenamento da lui dettati hanno avuto uno sviluppo strutturale equilibrato ed una buona correlazione fra muro e difesa, chiudendo tempestivamente gli attacchi di Elisa Cella e smorzando l'intero reparto offensivo avversario, favorendo il lavoro della difesa con Ilaria Battellino che ha sbagliato pochissimo grazie all'aiuto di Roni e Salvestrini.

Sempre più ricorrenti anche i fast, bene costruiti grazie all'intesa fra la regista Bresciani e le attaccanti, che hanno messo in difficoltà il muro avversario. Tre vittorie in quattro partite, con un turno di riposo già scontato, lanciano le bianconere nelle posizioni che contano ed oltre tutto i punti sono stati conquistati contro squadre che vanno per la maggiore nel girone B.

Unica sconfitta,in una giornata storta, nel derby contro la Timenet Empoli, che a sorpresa nella 5.a giornata ha perso 3-1 a Moie. Dice il coach: "Sono veramente soddisfatto della mia squadra che ha meritatamente vinto contro un avversario che lotterà fino in fondo per la promozione in A2. La classifica al momento la penalizza ma ha un potenziale tale che saprà recuperare lo svantaggio e vedrete a maggio sarà fra le prime. Il nostro campionato? Vedremo dove saremo collocati fra quattro-cinque partite. I distacchi sono minimi perché, ripeto, questo è un campionato livellato verso l'alto, dove ognuno può vincere e perdere contro chiunque, anche se alla fine squadre come Megabox Battistelli faranno la differenza".

SCORE

Bionatura: Mutti 11, Salvestrini 18, Magnelli 12, Renieri 20, Roni 18, Migliorini, Bresciani 2, Battellino(L)1. Coach Becheroni, Lupetti.

Megabox Battistelli: Costagli 6, Gabrieli 17, Gianneschi 16, Cella 14, Magi, Mati, Bertolotto 4, Lapi 12. Coach Bonafede, Nortey.

1.o Arbitro: Marco Bertonelli.

2.o Arbitro: Stefano Nadotti.

Ace: Lapi 3, Renieri 1, Magnelli 1, Bresciani 1.





Foto di Simone Lencioni PH