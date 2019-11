Sport



La Kriva ispirata da una straordinaria Bartoli supera anche Rosignano e sale al secondo posto

lunedì, 11 novembre 2019, 08:54

di Valter Nieri

Prova di forza e di orgoglio della Kriva Pantera Lucchese che con il minimo sforzo supera un buon Rosignano per 3-0 (25-17/25-22/25-22),e continua la striscia positiva di risultati che le consente di occupare il secondo posto in classifica a pari merito con Cascina. La regista Livia Bartoli è stata bravissima a tenere in carreggiata tutta la squadra, mettendo a terra palle sporche ed alzando con precisione per le sue bocche di fuoco Torriani, Dovichi, Barberini e Farsetti. Anche quando la squadra ha avuto qualche difficoltà nel terzo set a causa di una manzanza di concentrazione,ha risolto con lucidità.



Nei primi due set si è visto invece il gioco fluido e ordinato delle ultime partite e le attaccanti si sono esaltate con pregevoli combinazioni. Le azzurre partono con Livia Bartoli in regia opposta a Sara Barberini. In zona 4 Dovichi e Torriani. In zona 3 Alessia Bramante e Piegaia e libero,per la prima volta sia in ricezione, sia in difesa la diciassettenne Caterina Bini, nata nel vivaio della Pantera. Sei Rose Rosignano di coach Damiano Achilli risponde con Fusano e la sedicenne e bravissima Stolfi sulla diagonale, Pintimalli-Sardi di banda, Maggini-Pistillo al centro e Castellano libero. Nel primo set sale in cattedra la Barberini che mette a segno 4 punti in 5 schiacciate. Il gioco lo comanda sempre la squadra di casa che attacca bene e difende egregiamente a muro con Livia Bartoli e Bramante. Sul 19-12 coach Damiano Achilli cerca di rinforzare il reparto centrale mettendo dentro Pellumbi al posto di Maggini. Sul 20--13 Bigicchi inserisce Frulletti al posto di Piegaia. Nel finale una febbricitante Pintimalli prima mura la Barberini e poi schiaccia riducendo le distanze a meno sei per il 23-17, ma prima Torriani e poi Livia Bartoli spengono le speranze di rimonta della squadra avversaria per il 25-17. Nel secondo set dopo una partenza convincente della Kriva con una Torriani in gran spolvero c'è il ritorno di Rosignano per merito soprattutto della sedicenne Martina Stolfi, brava a fare muro,a schiacciare ed in battuta. Sul 17-10 Bigicchi da spazio anche alla sedicenne palleggiatrice Margherita Farella facendole fare l'esordio in campionato, al posto di Livia Bartoli. Dopo due muri ancora a segno di Stolfi sul 21-19 rientra Bartoli al posto di Farella. All'ennesimo muro vincente della Stolfi che porta la sua squadra a meno 1 la Kriva si mette paura. Stolfi schiaccia per il 23-22 ed allora esce fuori la rabbia di Dania Torriani che sale alta schiacciando di potenza una palla magistrale di Livia Bartoli per il 24-22. Chiude il set Cristina Dovichi che ha giocato con precauzione senza forzare per i recenti problemi fisici. Nel terzo set entra Farsetti al posto di Dovichi, mentre al centro rimane in campo la coppia Bramante-Frulletti. Bigicchi ripropone anche l'alternanza del libero inserendo la Davini in ricezione e la Bini viene quindi limitata nella fase di difesa. Un set più equilibrato sempre comandato nel punteggio dalla squadra di casa fino a quando una schiacciata della Pintimalli si infrange sul bagher della Davini per il 15-15. La classe di Bramante e la cominazione Bartoli-Farsetti riportano la Kriva a + 3. Uno scambio da applausi per gli amanti del volley Bramante-Bartoli-Bramante va a segno per il 19-15. Un muro successivo di Livia porta la Kriva a + 5 per il 20-15. Sembra chiuso il set quando Torriani mette a segno il 21-16 ma la Kriva non aveva considerato che dall'altra parte del campo c'era il giovane talento Martina Stolfi, oltre 1,80 di altezza a nemmeno 17 anni, che con disinvoltura in battuta mette a segno 3 ace consecutivi per il sorpasso del Rosignano 21-22. Torriani pareggia e soltanto una grande Livia Bartoli riesce a murare l'ennesima schiacciata della Pintimalli mettendo a segno il punto del sorpasso 23-22. Una schiacciata della Stolfi viene vista fuori, lasciando qualche ombra di dubbio, dall'arbitro Gaetano Rafaniello di Cascina e la Pantera Lucchese respira andando sul 24-22. Una schiacciata fuori della Pistillo chiude il macht.

MARTINA STOLFI MVP

E' raro che una squadra sconfitta veda premiata una sua giocatrice, oltre tutto giovanissima non avendo ancora compiuto diciassette anni, è il caso del Rosignano e del suo opposto livornese Martina Stolfi già dinamica nell'apprendimento e che una volta sviluppato il talento che ha non sfuggirà ai selezionatori azzurri di categoria ed alle squadre che vanno per la maggiore. E' stata una spina nel fianco della squadra lucchese,difficilmente marcabile e top score con 16 punti. Dice di lei coach Achilli: "La vidi giocare lo scorso anno in 2.a Divisione e rimasi colpito dal suo talento portandola in prima squadra a Rosignano. Per quanto riguarda la partita faccio i complimenti alla Pantera che è una squadra fortissima. Noi lamentiamo l'assenza della De Santi, mentre Pintimalli ha giocato con la febbre". Martina dice: "Gioco da quattro anni ed amo il volley,che metto al primo posto dei miei interessi. Mi dispiace della sconfitta ma giocavamo contro una delle favorite del campionato, di più non potevamo fare".

SODDISFATTO IL PRESIDENTE DELLA KRIVA OTTORINO PAPINI PER LA PRESTAZIONE DELLA BINI

Un presidente che non ama la luce dei riflettori, piuttosto timido e riservato ma innamorato del volley e dei colori lucchesi. Questi è Ottorino Papini, un po' emozionato nel fotografarsi con Caterina Bini che stringe in posa al suo fianco dicendo: "Questa bimba è l'orgoglio della Pantera. E' un prodotto del nostro vivaio, già da bambina si intravedevano le sue qualità. In effetti il libero promette molto bene e di liberi la Pantera ha una grande tradizione:da qui è uscita anche Luna Carocci, la globetrotter del volley nazionale, campionessa di Francia con l'RC Cannes.

ROSTER E SCORE

Kriva Pantera Lucchese: Farsetti 5, Frulletti 3, Torriani 10, Barberini 9, Bartoli (K) 8, Dovichi 5, Piegaia 3, Bramante 10, Bini(L), Davini(L), Farella. All. Bigicchi-Bonomini. Rosignano: Sardi 7, Pellumbi, Pintimalli 7, Stolfi 16, Castellano, Fusano, Corucci, Pistillo 1, Maggini 5, Caporali, Foppa. All. Achilli. Arbitro: Gaetano Rafaniello di Cascina.