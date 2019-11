Sport



La Kriva stasera a Fucecchio alla ricerca dei tre punti per rimanere sulla scia di Ambra Cavallini

sabato, 16 novembre 2019, 09:39

di Valter Nieri

Dopo aver dato una ulteriore dimostrazione della propria forza contro il Sei Rose Rosignano, coach Bigicchi con una dose di duro lavoro sta assestando la sua squadra nelle posizioni alte della classifica. Un lavoro che sta avendo effetto anche a livello psicologico, infondendo nelle ragazze il concetto che il collettivo migliora la singola sfruttando le sinergie che la squadra può dare.



Stasera alle 21 alla palestra comunale di Fucecchio è in programma la quinta giornata del girone B di serie C, con la Kriva che non può assolutamente sbagliare cercando di portare a casa i tre punti per rimanere sulla scia di Ambra Cavallini, sola in testa a punteggio pieno,in vista dello scontro diretto della prossima settimana al Palamartini.Livia Bartoli e compagne dovranno stare attente all'esuberanza giovanile di una squadra, quella di coach Francesco Sturiale,che è formata da un buon collettivo con ragazze che giocavano assieme sin dalle categorie giovanili.



Il Fucecchio ha iniziato un nuovo progetto di formazione vollystica-educativa a lungo termine preferendo puntare sulle risorse del proprio vivaio rinunciando alla B1 e ripartendo dalla C, dopo tre promozioni dirette in cinque anni,preferendo fare attenzione al bilancio societario. Non si è ancora spento il ricordo della stagione passata che culminò con la vittoria del campionato ed a contribuire fu rilevante l'apporto di Cristina Dovichi che torna nella città del Poggio Salamartano da avversaria.Un brivido di emozione invaderà sicuramente la sua pelle, ricordando anni di successi e gli abbracci delle compagne,con le quali soltanto pochi mesi fa vinse il suo ennesimo campionato decidendo con umiltà di ripartire dalla C ed aiutare la squadra della sua città a ritornare nelle categorie a lei più consoni.



LE FORMAZIONI



Sandro Bigicchi: "La partita non sarà per noi facile, considerando l'affiatamento delle nostre avversarie,ma soprattutto i nostri problemi fisici. Livia Bartoli non si è allenata per tutta la settimana accusando un dolore al tendine di Achille, ma sarà inizialmente in campo con l'incognita della durata. Nel caso non recuperi è pronta ad entrare la sedicenne Margherita Farella anche se non ha ancora i ritmi per una partita intera. Il nostro opposto Sara Barberini in allenamento ha accusato dei risentimenti muscolari al quadricipide. Speriamo possa essere in condizione di giocare, altrimenti in zona 2 sarà impiegata Teresa Farsetti. S1 e S2 giocano Dovichi e Torriani e al centro Bramante e Piegaia. Liberi alternati fra ricezione e difesa Davini e Bini. Andremo comunque per vincere perchè ci servono troppo i tre punti in vista della sfida contro Ambra Cavallini". Se mai il prossimo sabato non è scontato che il big-macht si giochi al Palamartini, in quanto oggetto di manutenzione nella riqualificazione energetica con la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Una preoccupazione in più per la squadra lucchese costretta ad allenarsi nelle palestre limitrofe.



Il Fucecchio imbottito di giovani nate nel vivaio ha nell'opposto ventunenne Irene Ciabattini il suo capitano.Nell'ampia rosa ci sono Virginia Daniele, Laura Vignozzi, la banda Ilaria Bartalini, Elisa Di Carlo, Viola Lupi, Martina Talini, Azzurra Iacopini, Elisa Parisi, Alessia De Nisco, la centrale Ilaria Giovannelli ed Alessia Sentieri. Nella pagina Facebook del Fucecchio verrà trasmessa la partita in diretta. Il bigh macht della 5.a giornata si giocava al Pala SC M. fra Peccioli,quarta in classifica e Cascina, seconda a pari merito con la Pantera Lucchese a p.9. La capolista Ambra Cavallini gioca al Pala Zoli di Pontedera contro volley Livorno. Fischio di inizio alle ore 21.