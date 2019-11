La Polisportiva Capannori ancora a punteggio pieno nel campionato Uisp di pallavolo

Altri articoli in Sport

martedì, 12 novembre 2019, 14:05

Sabato scorso a Forte dei Marmi si è svolto l'incontro della quarta giornata del campionato regionale serie D2 girone B di Tennis Tavolo fra la squadra del Forte DLF Lucca e il San Miniato finito 5 a 1 per la squadra ospite

martedì, 12 novembre 2019, 13:03

Pioggia di successi per il settore corsa Virtus. Il Road Team in evidenza in attesa della Maratona di Firenze. I giovani dominano nel cross a Filecchio

martedì, 12 novembre 2019, 12:34

Grandi soddisfazioni per la Pugilistica Lucchese che torna dalla trasferta di Roma dove due dei suoi boxeur hanno partecipato ai Campionati Italiani per la categoria junior portando a casa un titolo tricolore e uno di vice campione italiano

lunedì, 11 novembre 2019, 17:15

Un avversario temibile, un campo difficile, un risultato tutt'altro che scontato: eppure il Tau Calcio Altopascio c'è e c'è stato, riuscendo a portare a casa i difficilissimi tre punti contro il Castelnuovo Garfagnana. Grande la soddisfazione di mister Cristiani

lunedì, 11 novembre 2019, 15:57

"Non siamo mai entrati in partita - il commento di coach Giannelli - non giochiamo con continuità e con le giuste letture. Il non fare canestro sicuramente non ci aiuta e ci porta sempre più a forzare."

lunedì, 11 novembre 2019, 15:54

Terzo risultato utile consecutivo per il Rugby Lucca di mister Matteo Giovannico che, dopo la vittoria sul San Vincenzo e il pareggio in casa con il Florentia, va ad imporsi sul campo della Colligiana, fanalino di coda del girone