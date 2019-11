Sport



La polivalente Sara Barberini recupera e sarà in campo stasera per il big-match contro Ambra Cavallini

sabato, 23 novembre 2019, 15:30

di Valter Nieri

Stasera si gioca al Palamartini. I lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione sono finiti giusto in tempo per la grande sfida tra Kriva e Ambra Cavallini. Ieri sera, per la prima volta dopo due settimane, la squadra si è potuta di nuovo allenare nel suo campo di gioco anche se l'impatto con le nuove luci può crearle difficoltà di adattamento.

La Kriva proverà a fare la super impresa,sfruttando l'entusiasmo e stemperando la tensione per gli importanti recuperi di Sara Barberini e Livia Bartoli, due pedine importanti alle prese con problemi fisici da diverse settimane.

Sara Barberini: "Giovedi e ieri mi sono allenata assieme alle mie compagne, ho provato a forzare e non ho accusato dolori al quadricipite femorale".

Il capitano e regista Livia Bartoli invece sta stringendo i denti e adotta degli accorgimenti per evitare traumi muscolari al tendine di Achille.

"E' troppo importante per noi la partita, la mia situazione sta migliorando anche se è inutile negarlo non sono al massimo della condizione e non ho potuto allenarmi assieme alle mie compagne".

SARA BARBERINI L'ATLETA POLIVALENTE

Particolarmente felice è Sara Barberini, per il processo di riadattamento allo sforzo fisico, nel saltare e colpire la palla, che le ha dato esiti positivi. "Ci tengo troppo alla partita di stasera - dice - è importante per la nostra classifica e poi non nascondiamo di pensare in grande,vogliamo puntare alla promozione in B2 e dimostrare di essere all'altezza contro la prima in classifica".

Cosa teme maggiormente della squadra di Pontedera?

"L'imprevedibilità della regista Virginia Ghezzi,che conosco bene per averci giocato assieme lo scorso anno a Buggiano. E' brava nella distribuzione del gioco e spiazza gli avversari con la sua imprevedibilità. Mi sono trovata a mio agio con le sue alzate anche se stasera faremo di tutto per farla essere meno incisiva possibile".

La motivazione riveste in Sara, a soli 20 anni, una componente di primaria importanza. Affina e rifinisce la sua tecnica ed è tenace nel volersi sempre migliorare. Ha trovato la sua collocazione sportiva dopo aver provato diverse discipline.

"Da giovanissima mi esercitavo nel tiro a segno,contagiata dalla passione di mio padre Luciano e di mia sorella Martina. A 11 anni vinsi il campionato italiano di Napoli con la carabina. Poi ho praticato il nuoto,ma con l'avanzare degli anni per muovermi efficacemente nell'acqua dovevo curare le diverse fasce muscolari e non mi sentivo propulsiva."

Quindi è arrivato il volley?

"Ero demoralizzata ed una mia amica mi portò a conoscere il volley a 13 anni.Entrai a far parte del Lucca Volley, poi UPL ed arrivarono le mie prime soddisfazioni:promozione dalla C alla B2 con l'esordio ad appena 16 anni. Poi da banda ho vinto con l'Oasi il campionato di serie C e l'anno scorso a Buggiano sono arrivata ai play off per la B2 sconfitta in semifinale da Cascina."

Quindi ecco la Pantera Lucchese...

"Ho accettato volentieri il trasferimento,prima di tutto per il grande blasone che ha in Toscana questa squadra, poi abitando a Lucca perdo meno tempo per arrivare in palestra e il tempo che risparmio mi è prezioso per studiare infermieristica a Maggiano. Mi manca soltanto 1 anno alla mini laurea".

Come si trova con il suo nuovo coach?

"Molto bene. Alessandro Bigicchi ti infonde una carica eccezionale. E' un tecnico che ti sta sempre addosso per farti capire dove sbagli. Mi ha anche trasformato di ruolo passandomi da schiacciatrice laterale ad opposto.Non ho avuto nessun problema nel calarmi sulla nuova posizione dietro Livia Bartoli".

Stasera Sara Barberini allargherà di nuovo la corda per lanciare le sue frecce e fare centro ancora una volta in una partita importante per il morale e per impedire alle avversarie la prima fuga.

PORCARI VOLLEY BENE IL SETTORE GIOVANILE

Prosegue con successo il cammino del Porcari Volley del presidente Roy Tocchini. L'Under 18 ieri sera nel girone A del Comitato territoriale Appennino toscano, si è imposta alla scuola media Lenci di Viareggio contro l'Oasi per 3-1(10-25/25-20/20-25/13-25). Dopo due giornate con questo successo conserva la prima posizione a pari merito con Valdiserchio e Toscanagarden Nottolini. Dopo sei giornate è ancora a punteggio pieno nel girone D,l'Under 16 bianca di coach Marco Fabbri impegnata domani alle ore 16 a Viareggio contro l'Oasi Rosa.

IN PRIMA DIVISIONE SPICCA LIBERTAS PONTE A MORIANO-TOSCANAGARDEN

Domani sera al Palasport di Ponte a Moriano spicca il derby tra Libertas Ponte a Moriano e Toscanagarden Nottolini, dopo l'esordio promettente di entrambe le squadre. Pregevole la scorsa settimana è stato il successo in trasferta della squadra di coach Alessandro Nelli sul difficile campo dell'Aglianese, una delle grandi favorite per il successo finale.