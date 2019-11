Sport



La veloce crescita di Caterina Bini, libero della Kriva Pantera Lucchese

giovedì, 28 novembre 2019, 18:22

di Valter Nieri

Una panterina doc con un legame che parte da lontano,da quando a sei anni scelse il volley come suo divertimento. Caterina Bini, da pochi giorni diciottenne, crede fortemente nei suoi sogni e lavora per raggiungerli a costo di molti sacrifici, sia nello sport,sia nella vita di tutti i giorni.



"I primi movimenti con il volley li feci assieme a mia mamma al mare sulla spiaggia della Versilia quando avevo 6 anni-dice il giovane libero-mi divertivo molto ad alzare la palla ed ora tramite il volley mi creo progetti e coordino le mie attività. Arrivai alla Pantera da bambina,la società che mi ha consentito di sviluppare ed il nostro rapporto si è consolidato nel tempo. Questa, prima ancora che una squadra è una grande famiglia che ha sempre avuto un occhio di riguardo per i suoi figli".



Poi la Pantera per farti sviluppare e rafforzare ulteriormente ha prestato il tuo cartellino ad altre società sportive. "Si,sono stata a giocare in questi anni nel Barga Under 16,17,18 ed in 2.a Divisione. Abbiamo vinto 2 campionati provinciali e siamo state promosse in 1.a Divisione,cominciai ad assaporare la gioia del successo. Lo scorso anno ho giocato nel Dream Volley Under 18 e di serie D ottenendo un quarto ed un quinto posto. "In Estate il ritorno a San Marco e ad ottobre l'esordio in serie C con la sua squadra di origine sempre nello stesso ruolo di libero,sempre sotto la luce dei riflettori per la maglia di colore diverso che indossa,tanto che è facile notare ogni singolo errore. Ma Caterina anche in serie C ha subito mostrato un grande intuito nella direzione della palla, buone qualità nel gestirla,rapidità e riflessi pronti. Deve migliorare in ricezione ma ha tutto il tempo a disposizione per farlo.



Come è stato l'impatto con la nuova categoria? "Per me-risponde con il consueto sorriso che la caratterizza-è stato un salto enorme. In questa categoria le battute sono violente e devo abituarmi.Sono già soddisfatta di dividere il ruolo con Elena Davini.Coach Bigicchi ci alterna in ogni partita. Una situazione che ha rafforzato la nostra amicizia, ci aiutiamo e ci compensiamo a vicenda.



LE SUE SENSAZIONI



L'esordio in C di Caterina Bini al Pala GDS di Cascina contro Casciavola. Cosa provasti a giocare per la prima volta nella prima squadra? "Una grande emozione.Giocare a fianco di Livia Bartoli, Cristina Dovichi e Alessia Bramante: giocatrici che ho sempre ammirato. Poi sapere che tanti anni fa in questo ruolo e con questa maglia giocava Luna Carocci, mi fa venire i brividi. Luna è il mio idolo e chapeau alla sua formidabile carriera". Il gioco parte da te per poi proseguire con le alzate di Livia... "Si e lei mi è molto di aiuto. Dall'alto della sua esperienza mi corregge quando sbaglio ed i suoi consigli sono per me preziosi. Sono veramente felice di giocare nella Kriva. Questo è un grande gruppo dove regna uno spirito di squadra che si riflette in campo ma anche negli spogliatoi, perchè anche li commentiamo i nostri errori" Sabato però la sconfitta contro Ambra Cavallini è stata pesante... "Non eravamo noi. Sicuramente l'Ambra è più forte ma noi ci siamo imbattute nella giornata storta,quella dove non ti riesce niente.

I PROGETTI

I tuoi progetti? "Studio in quarta superiore all'Istituto professionale Civitali. Una volta diplomata potrei esercitare nell'ambito sanitario ma ho deciso di proseguire e fare l'Università. Vorrei diventare medico per aiutare i malati a guarire. Dare loro momenti di sollievo e far cessare il dolore a quelli che soffrono. Se non riuscirò ad esercitare questa professione mi piacerebbe continuare a giocare ed arrivare più in alto possibile,magari alla serie A. Se poi ciò accadesse con la Pantera per me sarebbe il massimo e questa società sa cosa vuol dire giocare in serie A."



UNA RAGAZZA SOLARE



Caterina è sempre sorridente e solare,in costante movimento a parlare con le compagne. Si legge nel suo volto la grande passione per il volley ed ha una grande interazione nel socializzare. Rivivono in lei quella gioia e quell'entusiasmo tipici degli anni adolescenziali, componenti che contribuiscono a non mollare mai. La Kriva Pantera Lucchese vuole smaltire in fretta la cocente sconfitta contro Ambra Cavallini e rimettersi in carreggiata ad iniziare da sabato nell'impegnativa trasferta alla palestra in via Azzurri d'Italia a Grosseto contro l'Errepi. Fischio di inizio alle 18,30.