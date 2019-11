Luna Carocci vince in Champions League e dedica il successo a nonno Paolo

Altri articoli in Sport

martedì, 19 novembre 2019, 15:46

Dopo lo sconforto la gioia. Per Benedetta Quilici, ex centrale della Pantera in serie C, sembra finito il calvario che l'ha portata ad una lunga pausa, tormentata da una infiammazione al tendine rotuleo che le impediva di saltare e quindi di giocare

lunedì, 18 novembre 2019, 19:22

Nonostante il turno di riposo osservato dalla formazione Seniores, il week end appena trascorso è stato denso di appuntamenti per il Rugby Lucca

lunedì, 18 novembre 2019, 14:16

Nessuno vuole nascondersi dietro ad un dito, ad Empoli non è andata! A voler essere sinceri nella partita contro l'USE Empoli non ha funzionato quasi nulla, difesa, attacco, circolazione di palla, intesa, determinazione, un approccio alla partita decisamente sbagliato

lunedì, 18 novembre 2019, 13:54

Vittorie importanti per le giovanili amaranto del Tau Calcio Altopascio. Gli Allievi Elite conquistano 3 punti contro il Maliseti Seano, mentre i B si fermano sul 2 a 1 contro il Picchi Livorno. Risultati pieni per i Giovanissimi: gli Elite fanno cappotto sulla Floria 2000 e i B vincono per...

lunedì, 18 novembre 2019, 13:44

Quello contro il San Marco Avenza è stato per il Tau Calcio un pareggio importante che ha sancito un passaggio altrettanto significativo: la squadra, ormai, c'è. C'è intuizione, gioco e visione d'insieme, c'è stata, in sintesi, una prestazione da squadra "vera"

lunedì, 18 novembre 2019, 10:13

Nonostante le precarie condizioni fisiche di Bartoli e Barberini, la Kriva Pantera Lucchese è riuscita a vincere a Fucecchio una partita giocata sul filo dell'equilibrio e risolta soltanto al tie-break