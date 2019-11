Sport



Maratona di New York, la testimonianza di quattro atleti lucchesi

venerdì, 8 novembre 2019, 23:41

di gabriele muratori

"Un'emozione incredibile, un'esperienza unica". Questi solo alcuni degli stati d'animo provati da Alessio Del Carlo, Marco Bertini, Andrea Gargini e Alessandro Nuti, quattro dei lucchesi immersi nella massa dei 52 mila partecipanti, che domenica 3 novembre, hanno corso lungo le strade della Grande Mela l'epica maratona di New York, la massima manifestazione podistica a livello mondiale, sogno di qualsiasi maratoneta.

"Correre la Maratona di New York, naturalmente, richiede decisione, preparazione, e concentrazione. Tutti fattori che avevamo messo in piedi da molto tempo. Siamo partiti alla volta di New York, e abbiamo compiuto la missione" - raccontano i quattro amici nonché colleghi di lavoro. "Un percorso con panorami mozzafiato. Sembra di vivere in un film" - specifica Alessio Del Carlo. "L'avventura è iniziata con la sveglia all'alba, colazione e partenza a piedi per Battery Park a prendere il Ferry Boat. Dopodiché è, qualcosa come 500 pullman, hanno accompagnato parte della fiumana di atleti al Village Marathon in attesa del definitivo start. Lungo il percorso, il costante incitamento del caloroso pubblico allevia la fatica e ti fa volare. Assieme a noi, anche altri gruppetti di lucchesi che si sono mischiati nella calca dei 52mila. La maratona prende inizio con la partenza dal Ponte di Verrazzano per poi snodarsi per i diversi quartieri di Brooklyn e del Queens. Dopo aver solcato il Queensboro Bridge, si entra in Manhattan, dove la stanchezza inizia a farsi sentire. Da qui, l'immensa First Avenue sembra non finire più, ma la voglia di continuare è più forte. Dopo un breve tratto nel Bronx, resta l'ingresso in Willis Ave Bridge e Madison Ave Bridge in uscita. Dopodiché il preludio del gran finale nel mitico Central Park, sancisce la fine dei 42,195 km. Una bellissima esperienza, senza ombra di dubbio".